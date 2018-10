Robos en Hollywood

¡Se salieron con la suya! Estos actores robaron icónicos objetos de los sets de grabación

A estos famosos se les hizo fácil robar emblemáticos objetos con los que dieron vida a icónicos personajes

REDACCIÓN 06/10/2018 07:40 p.m.

Estrellas de Hollywood que pusieron en jaque a grandes producciones tras llevarse algunos "recuerditos" de los sets de grabación (FOTO ESPECIAL)

El cine de Hollywood se caracteriza por sus grandes producciones y la capacidad que tiene la industria para idealizar objetos y convertirlos en elementos más deseados que el Santo Grial; piezas que después de un tiempo o casi de inmediato obtienen costos inmensurables por ser consideradas de culto, por algo la meca del cine es la mayor y mejor empresa de marketing del mundo. A sabiendas de esto, varios actores han aprovechado su participación en importantes films para robar icónicos objetos de los sets de grabación.

En la mayoría de los casos, los robos, son considerados como bromas inocentes de las celebridades, quienes buscan quedarse con algún recuerdo de sus personajes. Aunque cabe señalar que algunos de estos objetos han sido vendidos en el mercado negro, puesto que muchos fans están dispuestos a pagar millones de dólares por tener una pieza única y emblemática de sus ídolos.

Cada vez es más común que un actor o actriz de la película o serie que esta arrasado, decida llevarse algún elemento simbólico como recuerdo. Obviamente, sabiendo lo que cobran, se puede llegar a pensar que no lo hacen por dinero. Es más por lo sentimental (aunque muchas terminen en La Casa de Empeños, donde algunos alcanzan precios récord).

Estas "travesuras" han metido en verdaderos aprietos a varias de las producciones y los responsables, han confesados sus "crímenes" a través de sus redes sociales y muchos otros en entrevistas con diferentes medios como si se tratara de una hazaña.

ESTOS SON LOS ACTORES QUE ROBARON ICÓNICOS OBJETOS DE LOS SETS DE GRABACIÓN:

ROBARON COMO VERDADEROS MAGOS

Daniel Radcliffe - Gafas "Harry Potter"

Daniel Radcliffe, quien interpretó al joven mago, se llevó dos pares de gafas; unas de la primeras en la película "Harry Potter y la Piedra Filosofal" y otro par de la última entrega "Harry Potter y las Reliquias de la Muerte".

Radcliffe confesó su robo en el 2011 al Daily Mail, donde reconoció que ni siquiera tenían cristales porque reflejaban. Aun así, esas gafas no tienen precio, cualquier fanático de la saga moriría por tenerlas.

Emma Watson - Varita, Giratiempos y la manta de invisibilidad "Harry Potter"

Les dijeron que no se llevaran nada, pero aun así Emma Watson decidió tomar estos objetos como recuerdo.

Rupert Grint - Número 4 de la casa "Harry Potter"

Si hablamos del número 4 de Privet Drive, no son pocos los que sabrán quien vive o vivía en dicha dirección. Sí, era la casa de los irritantes Dursleys, tíos de Harry Potter por parte de madre, y encargados de criarle tras la muerte de sus padres. Ron Weasley pensó que llevarse ese número 4 sería un buen recuerdo.

ROBOS EN EL CREPÚSCULO

Robert Pattinson - Ropa interior de Edward "Crepúsculo"

A pesar de ganar millones de dólares con la saga "Crepúsculo", Robert Pattinson no pudo evitar llevarse unos cuantos calzoncillos de los que llevaba Edward Cullen en toda la saga. De hecho, se los llevó durante todas las películas aunque su justificación no es de las mejores: "Era la mejor ropa interior que he usado y no tenía ni idea de donde la compraban por lo que me llevé mucha a casa".

Kristen Stewart - Anillo de compromiso de Bella "Crepúsculo"

No fue un anillo solo, sino varios los que se llevó Kristen Stewart de la saga "Crepúsculo". Eso sí, el más valorado por ella, es el que usó Robert Pattinson para pedir a Bella matrimonio.

ROBAR PARA SOBREVIVIR

Jennifer Lawrence - Chaqueta y botas de cuero "Los Juegos del Hambre"

Katniss Everdeen, la gran heroína de "Los Juegos del Hambre", fue interpretada en cuatro ocasiones por Jennifer Lawrence, la gran estrella de la saga (y ahora la actriz mejor pagada del mundo). Se podía haber llevado el estudio entero de haber querido. Optó por llevarse la chaqueta y las botas de cuero que, como ha confesado, tiene guardadas en el armario porque no sabe qué hacer con ellas.

Josh Hutcherson - Medallón "Los Juegos del Hambre"

Por lo visto, en "Los Juegos del Hambre" todo el mundo se llevó algo de recuerdo. Y claro, el pobre Josh Hutcherson veía que se quedaba sin nada, así que cuando vio la oportunidad, la aprovechó. El actor se llevó a casa el medallón que Peeta le entregaba a Katniss en la película, con una foto de su hermana y su nombre dentro.

SÚPER-ROBOS

Chris Pratt - El traje de Star Lord "Guardianes de la Galaxia"

Chris Pratt tomó prestado su traje de Star Lord, tras el taquillazo inesperado de "Guardianes de la Galaxia", con un sólo objetivo: usarlo para ir a visitar a niños enfermos en hospitales, sin duda una noble causa y un robo justificado. No contento con eso, consiguió involucrar a Chris Evans para que también fuera vestido de Capitán América. ¿Quién dijo que no existen los superhéroes de verdad?

Andrew Garfield - Traje de Spiderman "The Amazing Spiderman 2"

El actor lo tenía terminantemente prohibido pero le dio igual, en cuanto pudo se llevó un traje de Spiderman a casa. Quizás sabía que "The Amazing Spiderman 2" sería su última vez como Peter Parker. Garfield confesó que el daño no era demasiado grande, toda vez que había unos 25 trajes más.

Ryan Reynolds - Traje "Deadpool" y Anillo de "Linterna Verde"

Ryan Reynolds es un fan que, además, es súper estrella de Hollywood. Y claro, en una película como "Deadpool", cuya implicación ha ido incluso hasta ayudar a diseñar el traje, es lógico que acabe llevándoselo a casa. También se llevó el anillo de "Linterna Verde", eso sí, no tuvo problemas en cederlo para un concurso celebrado en la Comic Con de San Diego de 2011.

Robert Downey Jr. - La A de "Avengers" (Los Vengadores)

Robert Downey Jr. es tan especial como extravagante, tanto que no podía llevarse un pisapapeles o el casco de Iron Man. Quería algo más grande, así que Tony Stark se llevó la A (de Avengers) que coronaba la Torre Stark en la película de "Los Vengadores en 2012". Y sí, es tan grande como parece... ¡mide 9 metros!

ROBOS SEXUALES

Mark Whalberg - Prótesis de pene "Boogie Nights: juegos de placer"

Su personaje se llamaba Dirk Diggler, y toda la película gira en torno al tamaño de sus atributos. Atributos que, en este caso, eran falsos y por los cuales el actor sintió un gran apego, tanto optó por llevarse la prótesis a casa como recuerdo.

Dakota Johnson - Látigo "Cincuenta Sombras de Grey"

Cuando Dakota Johnson terminó de rodar la polémica cinta "Cincuenta Sombras de Grey", seguía con el modo juguetón activado, así que la dulce y traviesa Anastasia Steele se llevó un recuerdo de casa de su amado Christian Grey: el látigo con el que jugaban en la habitación.

Dwayne Johnson y Mark Wahlberg - Juguetes sexuales "Dolor y dinero"

Lo cierto es que, hasta la fecha no se tiene la certeza de quién fue el autor de este curioso robo. Resulta que para la utilería de una de las escenas, la productora gastó 75 mil dólares en juguetes sexuales. Una vez grabada, la idea era devolverlo y recuperar el 75% de la inversión, esto no pudo ser, pues empezaron a desaparecer de forma misteriosa los juguetes y muchos aseguran que unos de los autores fueron los actores Dwayne Johnson y Mark Wahlberg.

ROBO EN SERIE

Aaron Paul – sombrero de Heisenberg "Breaking Bad"

El actor se robó el sombrero de Heisenberg, y para su sorpresa, cuando fue de visita a la casa de Brian Cranston, se enteró que él también se había robado uno del set. Por lo visto Walter White y Jesse Pinkman siguieron con sus fechorías fuera de la pantalla.

Norman Reedus barba de Andrew Lincoln "The Walking Dead"

El actor Norman Reedus recolectó los pelos de la barba de Andrew Lincoln después de rasurarse, los puso en una ziploc y los guardó en su refrigerador. Sin duda un extraño souvenir para recordar su actuación en la serie y la amistad que los une.

ROBO EXTRAÑO

James Caan - Máquina de escribir "Misery"

En "Misery", James Caan era Paul Sheldon, un novelista que es secuestrado por su mayor fan, la inquietante y psicópata Annie Wilks (una de las mejores villanas de la historia del cine), obligándole a reescribir su última novela y revivir a su protagonista.

Caan decidió que era buen recuerdo, llevarse la máquina de escribir con la que redactaba su obra. Esos eran los ordenadores de la época de la época 1990.

