Actores que al igual que Yalitza conquistaron Hollywood sin saber nada de actuación

Desde que Yalitza Aparicio cobró fama tras protagonizar "Roma", la cinta de Alfonso Cuarón, las críticas no se hicieron esperar, y para asombro de muchos, fueron actores mexicanos los primeros en demeritar su trabajo. Cada vez que la joven oaxaqueña pisaba la alfombra roja de algún importante festival de cine los ánimos se encendían en la comunidad artística de México, y no precisamente de orgullo, al contrario, lanzaban severas críticas contra Yalitza argumentando que no había actuado, que carecía de vocación y que seguro la fama le duraría muy poco.

Las críticas se extendieron a redes sociales, la presencia de Yalitza en el cine dividió opiniones, muchos argumentaban que su perfil no encajaba con los estereotipos de belleza de los actores de Hollywood, sin saber que esas figuras que tanto les causan admiración, se habían iniciado en proyectos del séptimo arte sin nunca antes haber tomado alguna clase de actuación.

Son docenas de actores que han sido nominados a un Oscar en su primera interpretación y otros tantos que han llegado a ganarlo sin tener los estudios pertinentes. El gran resentimiento que el pueblo mexicano ha expresado hacia Yalitza es grave y debemos comenzar a reconocerlo.

También es importante resaltar, que muchos la han acogido y la defienden con garra de los ataques, sin embargo, lo realmente preocupante es que México siempre ha sido criticado por sacar un resentimiento cada vez que alguien tiene éxito.

Estos actores que han conquistado Hollywood, tuvieron inicios muy similares a los de Yalitza, quienes en algún golpe de suerte fueron escogidos por un director para protagonizar alguna de sus famosas cintas sin necesidad de enfrentarse a tanto escrutinio, ya que tenían como ventaja una hermosa apariencia que fue la primera carta para que después descubrieran su talento.

ESTOS ACTORES NO ESTUDIARON ACTUACIÓN Y AUN ASÍ CONQUISTARON LA MECA DEL CINE:

1.- Jennifer Hudson

Primera actuación y ganó una estatuilla dorada en Dreamgirls. Después de este premio se dio cuenta que su interés no era la actuación, pero jamás fue tan criticada como Yalitza.

2.- Brad Pitt

Un actor que no ha alcanzado aún el Oscar, pero sí ha robado ya nuestros corazones. Él estudió Periodismo y Diseño Gráfico en la Universidad de Missouri. Nada que ver con la actuación y aun así se convirtió en una de las joyas de Hollywood.

Trabajó en hamburgueserías, empresas de limosina, y no fue atacado por haber tenido estos empleos.

3.- George Clooney

Él trabajó para ser jugador profesional de béisbol, también estudió periodismo hasta que encontró su vocación en la actuación.

4.- Jennifer Lawrence

Ya ganó su estatuilla dorada y jamás pisó una escuela de interpretación. A los 16 años comenzó su carrera y ahora es admirada por todo el mundo.

5.- Johnny Depp

Su sueño era ser músico, hasta que Depp cambió su vida. Sin conocimientos artísticos, y un talento innato dio una gran lección.

6.- Russell Crowe

El ganador del Oscar por "Gladiator" tampoco estudió nunca interpretación. Lo suyo era innato. Los padres del neozelandés estaban estrechamente relacionados con el mundo de la interpretación mediante su empresa de catering. Desde pequeño se vio atraído por ese mundo y a los 6 años fue cuando apareció por primera vez en televisión en un pequeño papel en la serie "Spyforce".

7.- Tom Cruise

A los 14 años, Cruise ingresó en un seminario para convertirse en sacerdote, aunque finalmente acabó dejándolo. En Nueva Jersey empezó a acercarse al mundo de la interpretación. Su primer papel importante fue cuando ya tenía 28 años en "Amor sin fin", sin haber estudiado nada previamente.

8.- Christian Bale

El camaleónico Christian Bale no necesitó clases de actuación para convertirse en uno de los mejores actores de Hollywood. Criado en Inglaterra, Portugal o España, dejó sus estudios a los 16 años y se puso detrás de las cámaras a los tiernos 8 en un anuncio. Su llegada a Los Ángeles junto a su padre tras el divorcio con su madre resultó siendo clave para su carrera. Fue entonces cuando despegó y se convirtió en lo que es a día de hoy.

9.- Helena Bonham Carter

Helena Bonham Carter, hija de una psicoterapeuta de origen español y de un importante banquero británico, se crió en el seno de una familia adinerada y destacó en los estudios desde pequeña. Destacó tanto, que estuvo cerca de entrar en Cambridge. Finalmente, la universidad rechazó su solicitud por miedo a que no acabase la carrera por su amor a la actuación.

10.- Idris Elba

Aunque sí fue a una escuela artística, no fue de interpretación, sino de música. El británico dejó el instituto a los 16 años para apuntarse al National Youth Music Theatre, en Londres. Fue entonces cuando entendió que su carrera estaba ligada a la interpretación y empezó a hacer pruebas para pequeños papeles en la televisión británica.

11.- Joaquin Phoenix

Los cuatro hermanos Phoenix demostraron desde muy pequeños que llevaban a cuatro artistas dentro. Sus padres no dejaron pasar ese talento y desde jóvenes les contrataron un representante que potenciase sus carreras. Sus primeros trabajos fueron en anuncios y en programas de televisión. Con solo 10 años, Joaquin apareció por primera vez en el cine en "Space Camp".

