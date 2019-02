Actor de Televisa es acusado de abusar sexualmente de su propia hija

REDACCIÓN 22/02/2019 09:46 p.m.

La actriz Ginny Hoffman acusó a su ex pareja, el actor de Televisa Héctor Parra, de haber abusado sexualmente de la hija de ambos, por lo que desde hace tres años no hay contacto entre el actor y la pequeña.

"No es cuestión económica en lo más mínimo, eso es lo de menos... son cosas muy delicadas que pasaron con mi niña, y por eso ella decidió no volverlo a ver desde hace tres años", dijo la actriz, y agregó: "padre no es el que hace las porquerías que hace este señor".

Ahora, en medio del escándalo por presunto abuso sexual, Parra dio la cara en el programa "De primera mano" y aseguró que en la vida tocó a su hija, que nunca le ha pasado eso por la cabeza y que es algo ilógico que su expareja diga algo así.

"Jamás la toqué, nunca abusé de ella. Son unas declaraciones muy graves, este tipo de insinuaciones tan burdas y bajas no entiendo de dónde pueden salir, es una total mentira", declaró el actor.

