Actor revela que sufrió acoso sexual en Televisa

Sin acceder a intercambios sexuales, decidió probar suerte en otras televisoras

REDACCIÓN 29/12/2017 04:22 p.m.

Algunos jefes de reparto abusan de su poder y empiezan con otras intenciones, actor de la teleserie "Tres familias" (FOTO TOMADA DE WEB)

Subiendo los escalones del éxito como actor de la teleserie "Tres familias" de TV Azteca, Luis Carlos Muñoz, confesó en entrevista para el diario Basta, haber sido víctima de acoso sexual al inicio de su carrera en Televisa.

De acuerdo con Grupo Fórmula, "Lo del acoso fue en Televisa, en algún momento. Me tocó cuando estaba más verde o más chavito, que algunos jefes de reparto abusan de su poder y empiezan con otras intenciones; te dicen que te llaman al casting, pero a cambio de que le des tu teléfono o te inviten a salir", relató el actor de 31 años y con 12 años de trayectoria.

Luis Carlos contó que perdió varias oportunidades, las puertas se le cerraron luego de rechazar las propuestas indecorosas, "Siento que si me pasara ahorita ya me sé manejar mejor, ya sé contestar mejor, soy más maduro. En ese momento no supe manejar bien la situación y me cerré puertas porque no me volvieron a llamar para nada de esa producción, no me volvieron a castear".

El actor aseguró que no accedió a intercambios sexuales porque sus valores se lo prohíben: "Yo vengo de una familia muy unida, con valores bien puestos, nunca tuve que recurrir a citas fuera de las empresas donde he trabajado", concluyó.

