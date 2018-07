Actor porno detiene orgía gay para pedirle matrimonio a su novio

REDACCIÓN 13/07/2018 02:32 p.m.

El actor porno Brian Bonds le pidió matrimonio a su pareja Mason Lear, quien también actúa en películas para adultos; la propuesta romántica ocurrió en la escena de una orgía pues el primero decidió hacer la petición en plena grabación de una película porno gay.

De acuerdo con Central, el suceso fue registrado en video y publicado en la cuenta de Twitter de la productora pornográfica Raw Fuck Club luego de que parte del elenco culminara una escena de una orgia, en la que los novios participaron.

El video muestra a Bonds cuando comienza a besar a su pareja en medio de un grupo de hombres desnudos; mientras le declara su amor.

. @BrianBondsXXX popped the question to @MrMasonLear on the set of @rawfuckclub ... and Mason said yes! Romance isn't dead after all. Congrats guys! #gayporn https://t.co/FPc03EZb9q pic.twitter.com/R5zmi1vq35

Además, uno de los compañeros de dicha escena le pasa a Bonds, discretamente, un estuche, el cual entrega a Brian, quien lo abre y muestra a su novio; en su interior se ve un anillo de compromiso con el que le pidió matrimonio.

Luego entonces, Mason Lear se conmocionó, y aceptó la propuesta; abrazó y besó a su novio.

We are finally headed home!! So ready to be back after all this time, but coming back knowing that @MrMasonLear is going to marry me someday soon (after lots of planning) makes this the best trip ever. See y´all in Vegas! pic.twitter.com/3Ep15LJz6X