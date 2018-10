Pan de muerto, ferias, pulque, rodadas; actividades de Día de Muertos en la CDMX

REDACCIÓN 24/10/2018 09:17 p.m.

La celebración del Día de Muertos solo dura dos días, sabemos que no es suficiente pero no es motivo para que la fiesta pase desapercibida, por eso en la Ciudad de México se han organizado muchas actividades para que no pongan tu foto en el altar por morirte de aburrimiento.

Desfile de Día de Muertos

El desfile de Día de Muertos 2018 regresa este sábado 27 de octubre, de 11:00 a 16:00 horas. El recorrido iniciará en la Estela de Luz, pasará por Av. Paseo de la Reforma, Av. Juárez, 5 de Mayo y terminará en el Zócalo capitalino. ¿Quieres participar como voluntario? Regístrate aquí.

ENTÉRATE DE DONDE VIENE EL TRADICIONAL PAPEL PICADO MEXICANO

Festival de Pan de Muerto y la Calaverita Saludable

El Huerto Roma Verde será sede del Festival de Pan de Muerto y la Calaverita Saludable. Aparta la fecha del 25 al 28 de octubre, de 11:00 a 19:00 horas. Participarán más de 30 panaderías artesanales, quienes presentarán más de 60 recetas de pan de muerto. La entrada es libre.

Paseo Nocturno en Bicicleta por Día de Muertos

Prepara tu disfraz y celebra la tradición de Día de Muertos en una edición más del Paseo Nocturno en Bicicleta.

Ven a rodar con tu familia y amigos este sábado 3 de noviembre, de 19:00 a 23:00 horas. El paseo iniciará en el Bosque de Chapultepec y continuará por Paseo de la Reforma, hasta el Centro Histórico.

Feria del Pan de Muerto y Tamal Vegano

Por primera vez, llega la Feria del Pan de Muerto y el Tamal Vegano 2018 a la Ciudad de México. La cita es del 01 al 04 de noviembre de 11:00 a 19:00 horas, en Av. Insurgentes Centro #123, en la colonia Tabacalera. Llega en transporte público, la estación más cercana es Metrobús Reforma.

Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto

El Centro Cultural y Social Veracruzano será desde del 3er. Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto. Más de 80 expositores se darán cita el 1, 2, 3 y 4 de noviembre de 11:00 a 19:00 horas. Además de café, chocolate y pan de muerto, encontrarás una gran variedad de postres, tamales, buñuelos y otras bebidas artesanales.

CEMPASÚCHIL, UNA FLOR LLENA DE VIDA PARA REPRESENTAR A LA MUERTE

Mega Ofrenda UNAM 2018

La Universidad Nacional Autónoma de México ya prepara la XXI Megaofrenda UNAM y por tercer año consecutivo será en la Plaza de Santo Domingo, el barrio que vio nacer a la Máxima Casa de Estudios. La ofrenda será un homenaje al Movimiento Estudiantil de 1968 y podrás visitarla

an

LEA TAMBIEN El fin de "House of Cards", es un poco de lo que llega a Netflix en noviembre Como cada mes Netflix renueva su contenido, aquí lo que se estrenará para noviembre en el streaming más popular

LEA TAMBIEN Harvey Weinsten negocia un acuerdo económico con las mujeres que lo acusan de abuso Las víctimas de abuso y acoso sexual exigen más de 100 millones de dólares de compensación, la defensa de Weinstein se rehúsa a pagar la exorbitante cantidad