YA CONFIRMÓ SU ASISTENCIA AL DEBATE

¿Qué hará AMLO previo al debate? Coleccionar paninis de Rusia 2018

Confío en fuerzas armadas, saben disciplinarse, afirmó AMLO durante gira por el sur de la CDMX

REDACCIÓN 20/04/2018 08:19 p.m.

De gira por delegaciones del sur de la Ciudad de México, el candidato presidencial de la coalición "Juntos haremos historia", Andrés Manuel López Obrador, reiteró que no asistirá al ensayo del debate convocado por el Instituto Nacional Electoral (INE) porque dedicará el sábado a comprar e intercambiar estampas de un álbum del mundial de futbol de Rusia 2018 junto con su hijo menor.

"Ahorita estoy ayudando a Jesús (su hijo menor) porque tengo mis ahorritos, le voy a comprar unas estampitas, mañana voy a comprar unas porque y a intercambiar las que estén repetidas", explicó el candidato quien durante los traslados en sus giras por los estados de la república constantemente se detiene en tiendas de autoservicio a comprar dichas estampas.

Ante unas dos mil personas en Milpa Alta, el tabasqueño confirmó su asistencia al primer debate entre presidenciables donde se abordarán los temas de seguridad y justicia y advirtió que no caerá en provocaciones.

"No pues yo no sé, yo no espero que haya golpes, eso no... amor y paz (...) no voy yo a subirme al ring", aseguró y agregó que durante el encuentro planteará su estrategia de seguridad la cual se dijo confiado de que se implemente si llega a la presidencia.

EN ESTOS PUNTOS CONSISTE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE LÓPEZ OBRADOR

Más tarde, en Xochimilco, agregó que está confiado en el respaldo del ejército y la Marina pues "las fuerzas armadas van a disciplinarse".

López Obrador dijo que, aunque sus contrincantes se unan, su movimiento cuenta ya con la organización para cuidar el voto en las casillas.

"Ya nosotros tenemos preparado todo para que no nos ganen ni unidos, tenemos ya la organización suficiente para defender los votos Y aunque se unan no nos van a vencer (...) hasta en el caso de que declinaran tres por uno, que quedara nada más uno, en el caso de que declinaran todos los que votarían ahora por ellos, no todos le harían caso", destacó.

LEA TAMBIEN INE baja 7 spots de Ricardo Anaya donde políticos lo respaldan Sin embargo, no se suspendieron los spots donde aparece el gobernador de Chihuahua , Javier Corral

LEA TAMBIEN Intercambian acusaciones voceros presidenciables Los cuatro voceros de los candidatos a la Presidencia de la República analizaron el primer debate a la Jefatura de Gobierno de la CDMX y el primer debate presidencial

AJA