Cancela Sheinbaum evento; insiste Barrales en Rébsamen

Mikel Arriola se reunió con mujeres del Sindicato de trabajadoras de Liconsa, presentó su propuesta de incentivar el transporte compartido

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 21/04/2018 09:24 p.m.

Los candidatos a jefe de Gobierno de la CDMX. (Foto: Web)

La candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México de Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum se disculpó con vecinos de la colonia Juan González de la delegación Gustavo A. Madero, donde iba a hacer un mitin este sábado 21 de abril. Pero ante la presencia de un evento del PRD enfrente de donde ella lo haría, prefirió cancelarlo.

Así lo dio a conocer la propia candidata, mediante su cuenta de Twitter @ClaudiaShein.

Disculpas a vecinos de la col Juan González en GAM. El candidato del PRD a la dip fed del Dtto 7 "casualmente organizó" un evento frente al nuestro aunque este sea el Dtto 2. No vamos a caer en provocaciones y no los vamos a arriesgar. De todas maneras vamos a ganar. Regresaremos — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 21 de abril de 2018

"Disculpas a vecinos de la col Juan González en GAM. El candidato del PRD a la dip fed del Dtto 7 "casualmente organizó" un evento frente al nuestro aunque este sea el Dtto. 2. No vamos a caer en provocaciones y no los vamos a arriesgar. De todas maneras vamos a ganar. Regresaremos", prometió la ex jefa delegacional de Tlalpan.

No es la primera vez que el equipo de campaña de Sheinbaum decide cancelar un mitin. La semana pasada decidió hacer lo mismo en Coyoacán ante la falta de condiciones de seguridad, y previamente, en su precampaña se registraron en la misma demarcación agresiones contra integrantes de Morena en dos eventos, presuntamente encabezados por funcionarios de la delegación. También en precampaña recibieron amenazas en Cuautepec, en Gustavo A. Madero.

En la colonia Progreso Nacional, en la misma delegación, Sheinbaum expresó que en algunas delegaciones no les dejan poner templete ni les dan permiso, pero dijo que nadie les va a impedir visitar la Ciudad de México "y vamos a regresar cuando sea jefa de gobierno electa y jefa de gobierno", se comprometió.

LA CANDIDATA DE MORENA A SALIDO VICTORIOSA EN LAS ÚLTIMAS ENCUESTAS

También en su gira por la delegación acusó que sus rivales, Alejandra Barrales y Mikel Arriola, tienen una alianza de negocios y no descartó que se unan como ocurrió con el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, y el aspirante a candidato presidencial independiente, Armando Ríos Píter.

Respecto a las actividades de la coalición Por la CDMX al Frente, su candidata a jefa de gobierno, Alejandra Barrales, advirtió que seguirá pidiendo justicia para las víctimas del Colegio Rébsamen, aunque le moleste a la candidata de Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum.

Cuestionada sobre si ya sabe cuál podría ser el costo de su proyecto de Metroférico, para llevar transporte a zonas altas de la ciudad, la candidata respondió que aún no porque el tema está en estudio.

"No tenemos ninguna prisa por lanzar cifras ni mucho menos, queremos hacerlos de manera muy responsable, y lo más importante, esto no es idea de una sola persona, aquí hay especialistas nacionales e internacionales que les vamos a ir dando a conocer, les vamos a compartir poco a poco, pero ya estamos trabajando con ellos desde hace tiempo".

De visita en Xochimilco, durante un mitin, pidió a sus seguidores no perder el tiempo en el candidato del PRI -Mikel Arriola- y sus fantasías.

Por su parte el candidato del PRI, Mikel Arriola se reunió con mujeres del Sindicato de trabajadoras de Liconsa, presentó su propuesta de incentivar el transporte compartido y propuso que quienes viajen en un auto con dos personas más, que no paguen en el segundo piso.

"Sin violentar el contrato con la empresa que presta el servicio concesionado, porque no vamos a genera inseguridad jurídica, la ciudad puede sufragar el costo de esa entrada a los segundos pisos porque la ciudad gana en desgaste, gana en contaminación, mas lo que compensa se está pagando".

