Acróbata sufre impactante accidente durante programa en vivo

REDACCIÓN 18/07/2018 05:22 p.m.

Los acróbatas Mary y Tyce se habían preparado durante mucho tiempo para participar en uno de los programas más populares de la televisión de los EU: "America's Got Talent".

Esta pareja realizan increíbles maniobras arriesgadas en un trapecio e intentaron agregarle más riesgo a su performance sorprendería al jurado.

En la emisión del programa del pasado martes por la noche la pareja de acróbatas quisieron demostrar cuán lejos podían ir.

Recordemos que el jurado está conformado por Heidi Klum, Simon Cowell, Mel B, Howie Mandel y el actor Ken Jeong, los cuales estaban sorprendidos por las maniobras que realizaba la pareja en medio del fuego.

Durante su intervención Tyce, quien es ciego de su ojo derecho, se colocó una venda que cubría su visión por completo, mientras que Mary debía hacer el resto, en una maniobra muy peligosa el joven tenía que sujetarla de la pierna sin visión, pero la mujer siguió de largo impactando contra el suelo de manera aparatosa.

La mujer cayó desde unos cuatro metros de altura cabeza abajo, y todos los espectadores y los jueces quedaron en silencio por un minuto, de milagro no perdió su vida.

Entre el público estaban su madre y su hijo Jaxx, de apenas 2 años, quienes vieron toda la escena y se horrorizaron cuando vieron precipitarse a Mary.

Una vez que supieron que la mujer no había sufrido heridas de gravedad, la pareja pretendió hacer nuevamente la prueba, pero el jurado se lo impidió: "¡No, está bien!", gritó Mel B, quien durante toda la exhibición parecía sufrir por demás.

Jeong, quien fue como invitado especial por ese programa, trató de consolar a la pareja: "Esto no es America's Got Perfection, es America's Got Talent, nadie tiene que hacer eso". "Casi te lastimas mucho, y tu primer pensamiento fue '¡Déjame hacerlo otra vez!'. Solo en America's Got Talent sucede eso", dijo por su parte Mandel.

