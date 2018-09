La escasa ''ayuda'' de autoridades del Metro ante acoso sexual

FRIDA MURIEL MENDOZA ARRUBARRENA 20/09/2018 08:30 p.m.

Todos los días, cientos de mujeres son víctimas de acoso sexual al interior del Metro de la Ciudad de México. La cifra no se conoce con exactitud debido a que muchas no denuncian porque no cuentan con la asesoría necesaria o en muchos casos, las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo no actúan con la eficiencia necesaria o no están presentes para ayudar.

LEE TAMBIÉN: Defiende los vagones de mujeres en el Metro y es agredida por policía y usuarios

"Los policías intimidaron para que no denunciara"

A través de su cuenta de Facebook, Viviana narró el "acto verdaderamente vil" del que fue testigo en la estación Isabel la Católica de la Línea 1 del Metro.

Según narra en su publicación, un hombre de 25 años acosó sexualmente a una niña de 11 años que viajaba con su mamá.

Yo solo pude ser testigo de las lágrimas imparables de la niña y un terror por no soltar a su madre; de unos policías que no se querían hacer cargo del acusado al no querer llevarlo al MP y prefirieron intimidar a la señora", narra Viviana en su Facebook.

Sin embargo, la madre de la menor se negó a recibir dinero pues se trataba de su hija y quería justicia.

Aunque en la publicación no pudo dar mayores detalles de cómo terminó el caso, pues fue intimidada por los policías de la Línea 1 para que no acompañara a la madre de la menor acosada, Viviana narró que tras enterarse que irían a la Fiscalía de Delitos Sexuales, se trasladó hasta el lugar donde no encontró a nadie.

Sin embargo la joven compartió unas fotografías del acosador, en las que podría observarse que se encontraba cerca del vagón exclusivo.

Espero pueda llegar esta foto a ella y sepa que si tocan a una nos tocan a todas y que si alguien más sabe de este sujeto y le ha pasado lo mismo, ahora sí puedan denunciar", comenta.

"Jalé la palanca y nadie me ayudó"

Por otra parte, Aranxa fue víctima de acoso sexual en la estación Salto del Agua en la Línea 1 del Metro.

La mujer narró en Twitter que cuando viajaba a bordo de uno de los trenes, un hombre sacó su pene frente a ella y en reacción jaló la palanca para que las autoridades del Metro vinieran a auxiliarla del acosador.

Sin embargo, Aranxa no obtuvo el apoyo deseado pues al llegar a la estación Salto del Agua no había ningún policía esperando y el chofer del Metro llegó a desactivar la palanca.

El conductor ni siquiera iba apreguntarme qué sucedió, le expliqué aún así y lo único que me dijo fue "Gracias" y arrancó el tren. A quién acudo @SSP_CDMX ? — Aranxa Sánchez (@AranxaSanz) 19 de septiembre de 2018

En respuesta al tuit, el Metro de la Ciudad de México aconsejó que se acercara al módulo del Instituto de las Mujeres para que recibiera asesoría, pero no ofreció ninguna explicación de por qué no habían policías en dicha estación de la Línea 1.

Compartimos la información con el área de seguridad, te sugerimos acercarte a los módulos de INMUJERES ubicados dentro de la Red. pic.twitter.com/Fh3En1F8dd — MetroCDMX (@MetroCDMX) 19 de septiembre de 2018

La respuesta del Metro

En la mayoría de los casos de denuncia vía redes sociales, ya sea por acoso sexual o presencia de hombres en los vagones exclusivos, el Metro responde de la misma forma: "se comparte la información con el área de seguridad" sin responder con una implementación distinta.

Buenas noches, compartimos la información con el área de seguridad. — MetroCDMX (@MetroCDMX) 21 de septiembre de 2018

Se comparte la información con el área de seguridad. También puedes solicitar el apoyo con elementos de seguridad o con el Jefe de Estación. — MetroCDMX (@MetroCDMX) 15 de septiembre de 2018

Solicita apoyo con elementos de seguridad ubicados en andenes. ¿Podrías indicarnos el número de tren en el que viajas así como la Línea? — MetroCDMX (@MetroCDMX) 21 de septiembre de 2018

Además, anunciaron la entrega de "silbatos anti acoso", una medida que fue rechazada por los usuarios.

Usuarias de #Balderas #L3 recibieron su silbato #ViveSegura. Te invitamos a estar pendiente de la agenda de entregas para que puedas programar tu visita a los módulos y recibir el tuyo. pic.twitter.com/a9L1Wg3hng — MetroCDMX (@MetroCDMX) 20 de septiembre de 2018

Imaginemos que la chica que ayer que acosaron llevaba el silbato, cómo para qué le serviría si el propio conductor continúo su camino ?? — wendy (@villegas_arias) 20 de septiembre de 2018

En lugar de mejorar el servicio para reducir el acoso, prefieren regalar silbatos ??????? — Francisco Bautista (@fcobg) 21 de septiembre de 2018





fmma

LEA TAMBIEN "Cálmate mi amor", el nuevo modus operandi de acosadores En redes sociales, mujeres han relatado que tanto en el Centro Comercial Santa Fe y en Taxqueña los acosadores actuaban como si fueran su pareja para que no las defiendan