5 acciones egoístas que te sumarán felicidad

REDACCIÓN 04/08/2018 05:12 p.m.

Anteponer tu bienestar no es egoísta, está bien hacer lo que te plazca y tomar decisiones sin preocuparte por el "¿qué dirán?" o sin contemplar a otros. Al final del día las demás personas siempre harán lo que más les convenga sin considerarte. Basta con cambiar algunas actitudes que muchos considerarían egoístas para ganar feliz.

De acuerdo con Publimetro, si hay alguien en tu vida que te hace infeliz, deséchalo. No tienes por qué ser amiga de alguien que ni siquiera te agrada. No permitas que siga en tu vida y aunque la mayoría de la gente consideraría esto como algo egoísta y una situación que debes superar, al final, nadie tiene por qué restarte paz.

Vive para ti primero. No seas grosera ni hagas cosas intencionalmente para herir a los demás pero busca alejarte con cautela.

Practica decir "no". Mientras que muchos dirán que debes aceptar todas las oportunidades de la vida que se te pongan en frente, hay momentos en los que simplemente no lo necesitas o no va con tus ideales. No importa lo genial que sea la oferta o lo prometedor que sea, se vale decir que "no".

Eso significa decir "no" a tu jefe cuando tienes demasiada carga y sabes que una tarea más echará a perder la calidad de lo que estás haciendo. Significa decir "no" cuando tu novio quiere salir un viernes por la noche, pero lo único que quieres es quedarte en el sillón viendo una película sin sentido.

Ser egoísta no significa dañar o descuidar a los demás; significa ser capaz de identificar lo que necesitas y deseas para vivir una vida feliz, significativa y plena. El egoísmo te permite seguir el camino que te llena, que puede no ser el que tus padres querían para ti o el que todos tus amigos siguen.

Ser egoísta te permite usar la ropa que refleja quién eres sin caer en ningún estereotipo específico. Es comer lo que te gusta o escuchar la música que te remonta a algún momento feliz. Es estar con la persona que te hace bien, no con la persona que tu mejor amiga aprueba.

Ser egoísta te permite encontrar el tiempo para hacer ejercicio, relajarte y pasar el tiempo como quieras, ya sea que quieras salir de fiesta todo el fin de semana o meterte a la cama a las 8 p.m.

Sí, el egoísmo es un requisito previo para establecer un cambio positivo en cualquier área de nuestras vidas.

Todos somos egoístas. Es una característica fundamental de todos los seres humanos. ¿Defecto o fortaleza?. Sin duda, el debate es eterno pero este "egoísmo" es un factor determinante en la vida, sin la cual todos seríamos seres monótonos que sólo siguen un patrón de "lo que debe ser".

via GIPHY

an

LEA TAMBIEN Cosas que sólo pasan en Japón, crean Coca-Cola transparente A los japoneses les encanta innovar en todo lo que se pueda y ya están presentando refrescos, leche y hasta cerveza transparente