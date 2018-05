Al menos 2 muertos en accidente aéreo en Georgia , EU

REDACCIÓN 02/05/2018 12:06 p.m.

Al menos dos muertos se registraron luego de que un avión de carga de la Guardia Nacional estadounidense se estrelló cerca del Aeropuerto Internacional de Savannah en Georgia, EU.

La Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Chatham informó en su cuenta de Twitter que la aeronave se estrelló en la intersección de dos carreteras.

A su vez la Asociación de Bomberos de la localidad publicó en twitter la foto en donde se ve la aeronave envuelta en humo y llamas.

There has been a plane crash at the intersection of Hwy 21 at Crossgate Rd. Roads will be shut down. Please avoid the area.