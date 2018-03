Fotos

Acapulco Shore revela a su elenco de la quinta temporada

El 17 de abril se estrena la quinta temporada de Acapulco Shore y el elenco ya esta completo

23/03/2018

Estos serás los integrantes de la quinta temporada de Acapulco Shore (FOTO TOMADA DE WEB)

Faltan pocos días para que se estrene la quinta temporada de Acapulco Shore, el reality show favorito entre los jóvenes de México y Latinoamérica; MTV ha revelado el elenco completo del programa que se estrenará el próximo 17 de abril.

De acuerdo con Grupo Fórmula, cada domingo, al finalizar el episodio de estreno de "Are You The One? El Match Perfecto" se mostraron dos integrantes que estarán de regreso en estas alocadas vacaciones.

En un principio los primeros cuatro confirmados son Karime, Mane, Tadeo y Potro. Luego dio a conocer que estarían Fernando y Brenda del cast de la primera temporada.

Así mismo, la modelo Leslie Gallardo, de 18 años de edad, y Maria Usi, de 25 años de edad, son las otras dos nuevas integrantes para esta edición del reality show.

La espera esta por terminar, dentro de muy poco podremos ver las alocadas y dramáticas situaciones a las que nos tienen acostumbrados en Acapulco Shore, la polémica no faltará.

