Se acabó el romance entre Carlos Slim y AMLO

Casi 15 años de amistad y alianza quedaron sepultados ayer por señalamientos del magnate, confrontado por el candidato por el NAICM

Alberto Oaxaca y Redacción 16/04/2018 09:33 p.m.

AMLO, tres veces candidato presidencial le pidió a Carlos Slim que se serene. (Especial)

Lo que siempre se consideró una buena y fructífera relación de trabajo y hasta de amistad entre el empresario Carlos Slim y el candidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, pareció llegar a su fin.

Durante su gestión como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, el hoy morenista llevó a cabo diversos proyectos y obras que le cambiaron el rostro al Centro Histórico de la Ciudad de México con el apoyo de Slim y, de acuerdo con fuentes bien informadas, el millonario mexicano habría sido un factor importante en la campaña del tabasqueño por lo menos en su primer intento de ser Presidente de la República.

Sin embargo, el lunes por la mañana el empresario de origen libanés defendió el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y lo calificó como una obra que sólo puede compararse con el Canal de Panamá. Aseguró que lo importante no es cuánto va a costar sino qué impacto económico generará en la capital del país.

Lo anterior mostró una postura radicalmente opuesta a la que ha manifestado López Obrador a lo largo de su campaña; el candidato presidencial ha señalado que aunque ya se hayan iniciado las obras, el proyecto se cancelará porque los contratos fueron asignados de manera corrupta; asegura que el aeropuerto se construirá en la zona de Santa Lucía.

Carlos Slim, quien obtuvo uno de los contratos relativos a la construcción del aeropuerto, citó a conferencia de prensa para dejar en claro su posición:

"Yo veo tantas cosas favorables, no es comprar un coche más barato, no es un gasto. Si hay problemas de honestidad, que se castiguen, pero México necesita un proyecto de esta dimensión", enfatizó.

El ingeniero, que entró al debate electoral, indicó que no se trata de convencer a nadie (sin mencionar al candidato Andrés Manuel López Obrador), debido a que la obra se decidió hace cinco años. Reconoció que, sin embargo, de ganar el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia "hay un riesgo de que se equivoque (con la cancelación del aeropuerto) y eso me preocuparía".

Apuntó que el Nuevo Aeropuerto será un gran detonador que generará 60 mil millones de pesos en sueldos y salarios y 120 mil millones de pesos en la compra de insumos; además, atraerá al menos 60 millones de turistas.

Ante las críticas sobre el hundimiento de la zona oriente de la capital del país, Slim Helú explicó que "el nuevo aeropuerto seguro que se va a hundir al igual que todo el Valle de México que fue zona acuífera. Lo que hay que hacer es dejar de sobreexplotar el acuífero", dijo.

SI se da la cancelación de la obra, como sugiere Andrés Manuel López Obrador, algunas de las empresas afectadas serían ICA y Operadora Cicsa, donde tiene acciones Carlos Slim, pues ganaron el contrato más jugoso, del edificio terminal, con un costo de 89 mil 873 millones de pesos de 2018 sin IVA.

El magnate mexicano también habría adquirido, según datos de Reuters, hasta el 43 por ciento de los certificados de Fibra E para financiar la construcción, acción realizada a través de Grupo Financiero Inbursa.

AMLO REVIRA: SI ES TAN BUENA LA OBRA QUE LA CONSTRUYA ÉL CON SU DINERO

En respuesta, durante su gira por San Luis Río Colorado, Sonora, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el proyecto de Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) puede ser un buen negocio para los inversionistas como Carlos Slim pero no para los mexicanos; calificó a la conferencia del empresario como parte de la estrategia del Gobierno Federal en su contra.

"Desde luego yo respeto la opinión de todos. Si él (Carlos Slim) opina de esa manera está en su derecho porque él es parte de las empresas que están construyendo ese aeropuerto, él es contratista. Y si es como dice él, un buen negocio, pues que lo haga con su dinero (...) No es negocio para la nación. No es negocio para los mexicanos (...) Si lo hace con su dinero se le puede dar la concesión, si él considera que es un buen negocio que lo construya con su dinero pero que el dinero del pueblo de México no se malgaste", advirtió el abanderado de Morena y los partidos del Trabajo y Encuentro Social.

Tras concluir un mitin en el Bosque de la ciudad de San Luis Río Colorado , el tabasqueño prometió que de ganar la presidencia al primero que buscará para convencerlo de la inviabilidad de la obra será al presidente Enrique Peña Nieto y luego a los empresarios involucrados en el proyecto.

"Yo los voy a buscar a todos porque yo los voy a convencer. No antes, cuando ya sea presidente electo. Al primero que voy a ir a ver es al presidente Peña Nieto al día siguiente, bueno al día siguiente no porque vamos a estar desvelados, pero a los dos días vamos a estarle tocando las puertas a Los Pinos. Voy a hablar con él de este asunto y luego voy a buscar a estos empresarios".

El tres veces candidato presidencial le pidió a Carlos Slim que se serene.

"Yo le diría a Carlos Slim, que es una buena persona, que se serenara y que se tranquilizara. Yo no estoy en contra de los empresarios. Lo único es que ya no quiero y así me lo pide el pueblo, es que haya corrupción".

Durante la conferencia de prensa que ofreció el empresario mexicano platicó la forma en que conoció al candidato a la Presidencia.

UN POCO DE HISTORIA

"Yo no conocía a López Obrador. Cuando fue electo, vino con un amigo mutuo y me invitó a invertir en la Avenida Paseo de la Reforma. No le dije que no. Le propuse invertir en el Centro Histórico", recordó el empresario.

En ese momento, el presidente de la República era Ernesto Zedillo y el jefe de Gobierno del Distrito Federal era Cuauhtémoc Cárdenas. Slim se sintió en la necesidad de consultar el tema con ambos y ninguno de ellos manifestó objeción.

A decir del empresario, en lugar que plantear la colaboración como un proyecto de "restauración", lo que propuso a López Obrador fue la "revitalización del Centro Histórico",

De acuerdo con Forbes, para llevar a cabo esa "revitalización", en agosto de 2001, se formó un consejo consultivo y un comité de 10 personas: tres del gobierno de la Ciudad, tres del gobierno federal y cuatro de la sociedad civil. Entre los miembros estaba el cronista Guillermo Tovar y de Teresa, el periodista Jacobo Zabludovsky, el Cardenal Norberto Rivera y José Iturriaga, presidente honorario vitalicio. Slim presidió operativamente el comité.

Lo que buscaba el empresario era elevar el nivel socioeconómico de las personas que vivían en la zona, por lo que el programa incluía remodelar escuelas, centros de salud, y combatir la inseguridad. El rostro de una parte del Centro Histórico efectivamente cambió.

Carlos Slim aseguró que hubo una gran cooperación de los gobiernos federal y capitalino; también se involucraron los vecinos.

"Todo el mundo lo apoyó". Sin embargo, a decir del empresario, el ya jefe de Gobierno del Distrito Federal no asistía a las juntas de trabajo. Y cuando terminó el proyecto de revitalización del Centro Histórico, el último tema que trataron juntos fue la decisión del entonces presidente Vicente Fox de que la Secretaría de Relaciones Exteriores se ubicara en el Centro Histórico.

