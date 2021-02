Víctimas cuentan el abuso sexual que sufrieron por maestro de equitación olímpica en Estados Unidos

El mes pasado se descubrió en el club ecuestre: Flintridge Riding Club ubicado en La Cañada Flintridge, una ciudad en el Condado de Los Ángeles, California que fue el escenario de muchos abusos sexuales a jóvenes jinetes por su entonces entrenador y ganador olímpico: Jimmy A. Williams.

Una investigación por el portal The Chronicle of the Horse reveló que al menos cinco mujeres fueron abusadas por Williams. Una de las victimas es la saltadora ecuestre más famosa de Estado Unidos y ganadora de dos medallas olímpicas de plata (Seúl 88 y Atlanta 96) : Anne Kursinski.

Me penetró cuando tenía 11 años. Yo era una niña pequeña y él era Dios

, dijo Kursinski en declaraciones al New York Times , revelando públicamente por primera vez los detalles de lo que ella definió como





Todos los relatos de las víctimas describen un cóctel tóxico entre el prestigio del maestro, la ambición de los padres de las víctimas en busca del el éxito de sus hijos y los niños demasiado temerosos por perder a sus caballos como para revelar su calvario. "La regla tácita era no decir nada, no divulgar nada", confesó Karen Herald, quien actualmente tiene 58 años, y entrenó con Williams desde los 16 hasta los 20 años.

El modus operandi de Williams consistía en arrinconar a sus víctimas en los graneros. Una de las víctimas: Gigi Gaston comentó al New York Times una de las frases más cínicas que escuchó:

Bueno, te estoy entrenando para que puedas satisfacer a los hombres y quieres hacer felices a tus novios, ¿verdad?'

La investigación que tuvo a 38 testigos entre ex alumnos, entrenadores, mozos, oficiales ecuestres y miembros del club revelaron que Jimmy A. Williams abusaba de las jóvenes impunemente..

Williams murió en 1993 a los 76 años como una leyenda. Lo veneraban por ser el primer jinete de la costa oeste en brillar en campeonatos ecuestres nacionales y ser maestro de grandes jinetes como Mary Mairs Chapot, Robert Ridland, Mason Phelps Jr. y Susan Hutchison.

Sus trofeos y distinciones desaparecieron del club donde se codeaba con los hombres más ricos de Los Ángeles. Incluso, el mes pasado, eliminaron su nombre del gran estadio de salto. Se llamaba Jimmy A. Williams Oval. Hoy solo se lo conoce como Anillo 1. Y el pasado 14 de mayo, a casi 25 años de su fallecimiento, la Federación Ecuestre de los Estados Unidos le quitó a Williams su membresía.

