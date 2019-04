Abuelita de Belinda odia su voz: "No me gusta como cantas"

REDACCIÓN 05/04/2019 04:43 p.m.

Belinda esta disfrutando de unas cálidas vacaciones con su familia, la cantante se encuentra visitando a su abuela en España y no deja de presumir los momentos a su lado con sus casi 7 millones de seguidores en Instagram.

De acuerdo con e-consulta, Belinda compartió en sus InstaStories como le canta a su abuelita una canción de Lupillo Rivera, pero lo que impactó a todo mundo es que confesó que no le gusta la voz de su nieta.

Y es que Belinda intentó imitar la voz del cantante original, algo que no le hizo gracia a su abuelita pues ella adora la suave voz de su nieta.

"No me gusta como la cantas, con una voz muy rara, esa voz de son de Perjumenes de mujer no".

Ante el reproche de Belinda y cuestionarla del por qué de su rechazo ante su canto, la abuela le explicó: "(No me gusta) porque no lo cantas bien".

Previo a estas imágenes, la también actriz mostró otros videos del momento en que viajaba con su abuela en un automóvil, mismo que Nana conducía sin licencia de conducir, sin cinturón de seguridad, además de llevar las luces apagadas, situación que por un momento estuvo a punto de llevarlas a sufrir un accidente.

Sin embargo, Belinda siempre toma con el mejor humor todas las situaciones que vive junto a su abuela, a quien en reiteradas ocasiones le ha manifestado su amor y cariño en la red.

