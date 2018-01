Abuelita se confunde y le reza a una pulsera de RBD

REDACCIÓN 04/01/2018 05:49 p.m.

Un joven tuitero se percató que su abuelita por años le había rezado a una pulsera, lo cual le conmovió por la devoción con la que lo hacía, hasta que un día se dio cuenta que la pulsera no tenía ninguna imagen de santos o vírgenes.

De acuerdo con Grupo Fórmula, el joven decidió compartir la graciosa historia en Twitter, la cual acompañó con fotografías de la supuesta pulsera religiosa de su abuelita, la cual en realidad sólo tenía fotos de Anahí, Dulce María, Poncho Herrera, Christian Chávez, Maite Perroni y Christopher Uckerman, ex integrantes del grupo RBD.

Me fijo en la pulsera de mi abuela y le pregunto que de qué es.

Me dice que de santos y vírgenes, que la tiene hace años.

Me estoy muriendo de la risa. pic.twitter.com/8P0W5FICcv