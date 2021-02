"Absurdo el mensaje de Tillerson sobre injerencia rusa": expertos

Así lo calificaron internacionalistas consultados por La Silla Rota, quienes señalaron que hasta el momento el gobierno Mexicano y el de Vladimir Putin tienen buena relación con miras a acuerdos a acuerdos económicos e intercambio comercial.

En su visita a México, el Secretario de Estado de Donald Trump declaró que Rusia tiene ‘tentáculos’ en diferentes partes del mundo por lo que nuestro país debe estar atento a lo que hace el presidente ruso.

“Lo que puedo decirles es que nosotros sabemos que Rusia tiene tentáculos en diferentes elecciones en el mundo, lo hemos escuchado de nuestros colegas europeos y mi consejo para México es: presten atención en lo que está sucediendo”, dijo en conferencia acompañado de Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores.

La injerencia rusa me parece una hipótesis absurda, en el sentido de que México no es un país en términos geopolíticos de relevancia para Rusia. Me parece una hipótesis muy lejana a la realidad; una cosa es que Donald Trump haya pedido que los rusos hackearan los correos de Hilary Clinton y otra cosa es que en México vaya haber injerencia, entonces hablar de que vaya a ver polarizada la sociedad por la inferencia es absurdo

Respecto a las palabras de Rex Tillerson, Fasuto Pretelin del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y colaborador en la revista Forbes calificó esta hipótesis del funcionario estadounidenses como absurda.

Agregó que nuestro país no es de relevancia geopolítica para el Kremlin, por lo que no tiene motivos para intervenir en el próximo proceso electoral.

El internacionalista mencionó que la administración de Enrique Peña Nieto tiene una buena relación con Vladimir Putin y ha habido acercamientos para consolidar intercambios económicos en caso de que se cancele el Tratado de Libre Comercio (TLCAN), por lo que un alejamiento sería contraproducente para nuestro país.

“Si sería contraproducente, la relación debe de estar a lo que están buscando Videgaray y Peña Nieto, un país con el que se pueda hacer comercio. No tendría que interrumpirse la relación. México tiene una buena relación con Vladimir Putin, hace tres meses Peña Nieto viajó a Moscú principalmente para buscar un intercambio comercial en el caso de que el TLCAN se caiga. En particular, a Rusia le interesaría vendernos a México grano. Lo que le compramos a Ohio en el TLCAN”, declaró Fausto Pretelin.

Además, mencionó que hay cientos de motivos por los que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdería la elección y no por una presunta intromisión rusa.

Qué Rusia se infiltre en las elecciones mexicanas es dudoso, pero es una agenda que está manejando Estados Unidos en toda América latina y en muchas partes del mundo. Es como un tema que a partir de las elecciones en EU y la intromisión rusa los propios americanos están posicionando y están asegurando que sí puede haber una infiltración rusa y creo que sí va a ser parte de la agenda de Estados Unidos pero no tanto en la agenda de México

Por su parte, la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana, Pía Taraceno coincidió con Pretelin en el sentido de que a Rusia no le interesan las elecciones en México.

Dijo que es un tema que trae en agenda Estados Unidos en América Latina a partir de la presunta intromisión del Kremlin en las elecciones en el país vecino.

Tillerson refuerza palabras de Trump

Los internacionalistas consideraron que el secretario de Estado, Rex Tillerson tendrá una en América Latina para reforzar las palabras de Donald Trump en materia de seguridad, en especial en México.

Pía Taracena, académica de la Universidad Iberoamericana mencionó que hay temas pendientes como el nombramiento de un secretario para Latinoamérica, pero en México están los acuerdos en seguridad y en comercio, con el TLCAN.

“Una de las preocupaciones más grandes de Estados Unidos es la seguridad, sobre todo del tráfico de opiáceos que es el problema que enfrentan ellos y lo que es importante ver es si se van a fortalecer los lazos en seguridad que llevan mucho tiempo funcionando y ahí están, necesitan un refuerzo. Por otra parte, la administración Trump ha sido muy descuidada en el sentido de que no tienen secretario para América Latina y se tiene que retomar”, expuso.

Lo del muro es una decisión muy doméstica. Simplemente la debe tomar Estados Unidos. México puede criticar la postura pero no tiene la soberanía si no hace o no, pero si la soberanía de no poner un centavo para su construcción. El muro no disminuirá los asesinatos o el cruce de drogas es una ilusión

Fausto Pretelin, colaborador de Forbes dijo que para Estados Unidos, México es un tema de seguridad interior por el cruce de drogas y armas.

Por ello, es que el presidente Donald Trump continúa firme con la construcción del muro fronterizo, tema en el cual México no tiene voz ni voto, sólo tiene soberanía en el sentido de no pagar recursos para su edificación.

