"Abro hilo": El trasfondo de la nueva tendencia en redes

"Abro hilo", estas dos palabras forman parte de la nueva tendencia en redes sociales, y si aún no sabes de ella, seguro no tardarás en encontrarla. Tal parece que las nuevas generaciones han dejado a un lado el abrir una revista, leer un periódico o consultar un portal web; la moda es enterarse de los temas que están en boga o que en algún tiempo fueron relevantes a través de los llamados "hilos", los cuales nacieron originalmente en Twitter y después se trasladaron a otras redes sociales.

¿QUÉ SON LOS HILOS?

Los famosos hilos son relatos contados en partes y de forma escrita, en los que el autor habla del tema que considera de mayor relevancia para su audiencia, los hay de todos los tipos; sobre sucesos paranormales, espectáculos, salud, deportes, música, belleza, experiencias de pareja, sexualidad y hasta política.

Como toda moda, esconde un trasfondo; sí, así como los hippies alguna vez usaron el símbolo de paz, los pantalones acampanados, las flores y la psicodelia para expresar sus ideas; ahora los jóvenes y no tan jóvenes, ocupan sus smartphones como una nueva trinchera, donde las letras suplen a la indumentaria, a la flores y los símbolos, para abrir paso al morbo, a la necesidad de verdad, al fan por figurar, a reflejar el hartazgo e incluso hasta la soledad.

Aunque los "hilos de redes" parecen inofensivos y su fin es meramente recreativo, pueden terminar por convertirse en alambres de púas para quien los hace y para quien los lee, pues al final estamos a merced de los pensamientos de alguien más, los cuales bien pueden ser totalmente loables o completamente destructivos y desencadenar un efecto "bola de nieve" para los protagonistas.

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS HILOS MÁS TÓXICOS QUE HAN APARECIDO EN REDES SOCIALES:

SELENA GOMEZ Y JUSTIN BIEBER

Selena Gomez y Justin Bieber se volvieron tendencia en Twitter el pasado 5 de julio, luego que la fan page de Selena llamada "Memes de Gomez" tradujo al español un hilo de la cuenta brasileña Cris Dias (@crisayonara), en la cual se detalla la tóxica relación que estos artistas tenían.

"Memes de Gomez" reveló los detalles más sórdidos de las infidelidades de Bieber a Selena, al final la cuenta fue eliminada por una posible demanda.

Los seguidores de ambos artistas estaban divididos, el morbo fue tal que a pesar de lo extenso del escrito fue leído en su totalidad. Insultos, burlas, memes y preguntas, se podían ver en los comentarios.

KARLA PANINI Y KARLA LUNA

Las comediantes regiomontanas conocidas como "Las lavanderas", Karla Panini y Karla Luna, protagonizaron una historia de engaños, infidelidad y traición. A las actrices las unía una amistad de 12 años, la cual terminó tras el amorío de Karla Panini con Américo Garza, el entonces esposo de la fallecida Karla Luna.

La cuenta de Twitter @LaComadree, que difundió la historia de las comediantes, recibió amenazas por parte de una cuenta anónima.

"El viernes 12 de julio recibí la primera amenaza, no habría llamado mi atención si no hubiera contenido mis datos personales. Ese mensaje no lo contesté, lo puse de inmediato en el hilo", relató uno de los administradores de la cuenta que optó por no etiquetar al usuario que lo amenazó para evitar otra represalia.

Las amenazas continuaron, se pusieron en contacto con los familiares del equipo de "La Comadre", y dieron de baja la cuenta temporalmente luego de interponer una denuncia en la Policía Cibernética de Nuevo León.

LUISITO COMUNICA Y LA CHULE

El miércoles 16 de julio, se hizo viral un video de Lizbeth Rodríguez, conductora del programa de YouTube "Exponiendo Infieles", en donde aparece al lado del youtuber "Rayito" leyendo los mensajes de su celular. En uno de ellos, Lizbeth leyó un mensaje que revelaría una supuesta infidelidad por parte de Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como "Luisito Comunica" a su novia Cinthya Velázquez "La Chule", ambos influencers.

De inmediato, el usuario de Twitter @LaComadree, abrió un hilo para explicar la relación tan "tóxica" que los influencers tienen desde hace años.

En este caso las consecuencias fueron para los protagonistas del hilo, La Chule compartió un video donde pedía entre lágrimas a las personas que no la etiquetaran en este tipo de información porque era muy doloroso para ella. Por su parte, el youtuber Luisito Comunica, lanzó un mensaje donde expresó que la gente podía creer lo que quisiera, respuesta que llegó en medio de rumores que su número de seguidores había descendido, noticia que echó abajo tras presumir sus 25 millones de seguidores.

LA PELEA DEL CHOFER DE UBER CON UN MOTOCICLISTA

El usuario Francisco Cam (@Pako0o), abrió un hilo en su perfil de Twitter para relatar que su chofer de Uber le había pedido permiso para agarrarse a golpes con un motociclista que "le mentó la madre".

El semáforo se puso en rojo y ahí fue donde ambos conductores se comenzaron a insultar. "Para mala fortuna estaba el semáforo en rojo y ahí fue donde 'don Uber' encaró al motociclista y le preguntó ¿por qué le había mentado la madre?", contó en su tuit.

El conductor de la moto le dijo al de Uber que se bajara para que comenzaran a pelear, hasta le intentó abrir la puerta, pero tenía seguro, por lo que al no poder abrirla le soltó el primer golpe en la cara al conductor del automóvil.

"Acto seguido, el Uber le insistía al wey de la moto que traía pasaje (o sea, yo) y el wey le quiso soltar otro putazo, ahí fue cuando don Uber me pidió chance de bajarse a romperle su madre. Obviamente accedí", narró.

Las opiniones sobre este caso fueron divididas, algunos estaban a favor del chofer y otros del motociclista, lo cierto es que muy pocos reprobaron el acto de violencia, al contrario, lo tomaron con humor y hasta generó memes.

LA INVASIÓN DEL ÁREA 51

Todo es diversión y juegos hasta que accidentalmente incitas a una gran multitud a que tome por asalto una base militar ultrasecreta. En Facebook se lanzó un evento titulado "Storm Area 51, no pueden detenernos a todos", con 1,6 millones de personas que hicieron clic en "Asistiré" y otros 1,2 millones que han indicado estar "interesados" en la página del evento.

El objetivo es la invasión de la misteriosa Área 51, lugar donde se lleva teorizando desde hace décadas que es donde el Gobierno de EU esconde a los extraterrestres.

Lejos de tomarse muy en serio la propuesta, las redes han dramatizado el evento, dando por hecho que cada uno podría llevarse un alien. Como si de una película de ET se tratara, las bromas y memes han emanado como el agua en Marte.

Tras la noticia, una usuaria de Twitter de nombre marla isabelle (@marlaisabelle), decidió abrir un hilo para relatar la historia real del Área 51, la cual tuvo gran impacto entre los fanáticos del fenómeno ovni.

Sin embargo, el creador del evento de Facebook reveló a la CNN, que jamás imaginó que su publicación iba a tener tal impacto y ahora temía ser buscado por el FBI.

A diferencia de los otros hilos, estos tienen un tinte más oscuro, reflejan los posibles vagos de las autoridades en la investigación de importantes casos de asesinato.

"EL ASESINO DE CUMBRES" Y ERIKA PEÑA COSS

También surgió un hilo más perturbador, donde se aborda la historia de amor y tragedia entre Diego Santoy, conocido como "El Asesino de Cumbres", y Erika Peña Coss.

Los nombres de Diego Santoy Riveroll y de Érika Peña Coss, acapararon los noticieros en el año 2006, cuando se dio a conocer que los hermanos de Érika, María Fernanda Peña Coss, de tres años, y Érick Azur Peña Coss, de siete, fueron asesinados en su domicilio de la Colonia Misión Cumbres, Monterrey, Nuevo León. Los pequeños eran hijos del matrimonio conformado por Gonzalo Peña y la conductora de televisión Teresa Coss y León. Pero eso no era todo, pues se señaló a Diego Santoy Riveroll, novio de Érika Peña Coss como el autor del crimen.

De acuerdo con el autor del hilo, la pareja se conoció en una discoteca donde se celebraba la fiesta de quince años de una amiga en común.

Este hilo además de morbo, generó indignación por las supuestas nuevas revelaciones y cómo se habían manejado las cosas en los medios.

CASO PAULETTE

Hace nueve años el caso de Paulette estremeció a todo México debido a las irregularidades de las declaraciones de los padres, la extraña reacción del gobierno del Estado de México liderado por Enrique Peña Nieto y sobre todo por la misteriosa forma del hallazgo del cuerpo sin vida de la menor de cuatro años de edad.

A pesar de ser un caso cerrado, la usuaria de Twitter DM (@Dixnx07) hizo un hilo que se volvió viral sobre lo que -según ella- fue el caso de Paulette.