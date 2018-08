Los casos de mujeres procesadas por abortar se han duplicado

REDACCIÓN 07/08/2018 09:26 p.m.

En los últimos cinco años, los casos de mujeres procesadas penalmente por abortar en el país casi se duplicaron, pues pasaron de 242 en 2013 a 474 en 2017, de acuerdo con datos de la organización Las Libres, los cuales están sustentados por cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En entrevista con Publimetro, Verónica Cruz, directora de la asociación dedicada a defender los derechos humanos de las mujeres, mencionó que esta cifra puede aumentar, ya que hay muchas que están en prisión porque se les acusa por otros delitos, como homicidio, homicidio en razón de parentesco y homicidio doloso.

Las que están en prisión y que incluso hemos documentado y llevado la defensa son las que sufrieron algún aborto espontáneo, aborto prematuro o una emergencia obstétrica y que las acusaron de homicidio en razón de parentesco u homicidio, las cuales tienen penas de 15 hasta 30 años de prisión", mencionó.

Señaló que, mediante un trabajo de campo, solicitudes de información y datos obtenidos de las procuradurías de estados, la asociación Las Libres contabiliza que tres mil 900 mujeres fueron criminalizadas por interrumpir su embarazo de 2000 a 2017, en especial las más pobres.

En el caso de aborto en la mayoría de los estados el delito no es grave, normalmente se paga una fianza y se cumple una sentencia en libertad; sin embargo, en dos estados (San Luis Potosí y Jalisco) se consideraba el delito como grave y en consecuencia es prisión", precisó.

CIUDAD DE MÉXICO, ENTIDAD CON MÁS CASOS

A pesar de que la Ciudad de México es la única entidad en donde es legal interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas por decisión desde hace 10 años, esta es la entidad con más casos de mujeres con averiguaciones previas o carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto, pues de 2000 a 2017 se registraron 968 casos; le sigue Baja California con 531 y Veracruz con 291.

De enero a junio de este año, la capital ya ha registrado 49 mujeres procesadas por el delito de aborto, según datos del Secretariado Ejecutivo.

La razón del por qué la Ciudad de México es una de las que presenta más casos de carpetas de investigación es porque hay una contradicción entre la legislación local con el Código Penal Federal que continúa penalizando la interrupción legal del embarazo", indicó Aimeé Vega, integrante del área de Investigación en Ciencias Sociales de la UNAM.

Recordó que la próxima secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, indicó que "las mujeres encarceladas por aborto serían objeto de amnistía", sin embargo, dijo, ésta por sí misma no va a resolver el problema, porque "no garantiza que las mujeres no sigan siendo llevadas a prisión por esta causa, por lo que es necesario llevar un cambio legislativo para que la interrupción del embarazo pueda ser legal en todo el país".

Por su parte, el virtual senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, aseguró a Publimetro que se pondrá sobre la mesa en su partido el tema de la legalización de la interrupción del embarazo por decisión, con el fin de evaluar si será incluida como una iniciativa del partido; "Sí a la vida, no a la criminalización", sentenció.

