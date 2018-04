ELECCIONES 2018

El ABC del debate por la CDMX

El debate entre candidatas y candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México será menos rígido que el de ediciones pasadas

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 18/04/2018 00:01 a.m.

El debate entre candidatas y candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México de este 18 de abril será histórico, ya que por primera vez participará una aspirante sin partido, habrá siete candidatos diferentes y cinco de ellos son mujeres.

El formato del debate -que es organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM)- será menos rígido que el de ediciones pasadas. Entre sus novedades incluye la posibilidad de que cada candidato, luego de exponer sus propuestas, en cada bloque en que se dividió el debate pueda contar con una "bolsa de tiempo" de cuatro minutos, lapso en que responderá a una pregunta del moderador, replicar o contrarreplicar a otros candidatos.

Lo novedoso es dejar que puedan interactuar e intercambiar puntos de vista sin un tema tan rígido de alguien que les esté diciendo por dónde. Esa es una de las cuestiones más novedosas del debate, que les permite esta libertad, esta acción de poder hablar y decir, con la única limitante del tiempo asignado, pero sin la intervención directa de un moderador", dijo a La Silla Rota la consejera electoral e integrante de la Comisión de Debates del IECM, Carolina del Ángel.

Los minutos de su respectiva "bolsa de tiempo" podrán usarlos de manera seguida o interrumpida, pero indistintamente cada uno tendrá cuatro minutos, añadió.

Otra novedad, celebró la consejera electoral, es que será transmitido de manera simultánea vía Twitter, lo que ampliará la oferta de verlo en una plataforma alterna a la señal televisiva del Canal 11.

FORMATO

El debate de este 18 de abril iniciará a las 19:30 horas, tendrá una duración de 120 minutos y los temas son urbanismo y sustentabilidad en un primer bloque, y seguridad y justicia en el segundo bloque. El debate arrancará con un mensaje inicial de un minuto para cada uno de los candidatos.

Después, los aspirantes deberán abordar los temas del primer bloque que son Urbanismo y Sustentabilidad, con un minuto de explicación inicial.

Al concluir y a pregunta expresa del moderador, los candidatos comenzarán a emplear la llamada "bolsa de tiempo", que son cuatro minutos que tendrá cada uno para un debate directo.

De acuerdo con el formato para el primer debate, que fue firmado por representantes de los partidos, el modelo de la Bolsa de Tiempo es el siguiente:

a) Se privilegiará la réplica y contrarréplica para que haya un diálogo ágil y directo entre las y los candidatos.

b) Las y los candidatos decidirán el orden y duración de sus intervenciones.

c) Se requerirá el uso de la palabra al moderador a mano alzada o a través del medio que se apruebe para ello.

d) Contarán con 30 segundos para una conclusión.

Posteriormente, se iniciará el segundo bloque sobre los temas de Seguridad y Justicia y repetirán el formato antes descrito. Contarán con un minuto para un mensaje final.

El orden con que iniciarán y concluirán los candidatos aún no ha sido revelado oficialmente, pero el que abra no podrá cerrar al final, por acuerdo de los partidos. Según el formato del primer debate que obtuvo La Silla Rota, en el primer bloque el orden de las participaciones iniciales será el siguiente: PRI, Candidata sin Partido, Nueva Alianza, Frente, Juntos Haremos Historia, Partido Humanista y PVEM.

En el mensaje final la primera será la Candidata sin Partido, PVEM, Juntos Haremos Historia, Nueva Alianza, Frente, PRI y Partido Humanista. El moderador será Javier Solórzano.

Este debate será recordado por ser el primero con la participación de una candidata independiente a la Jefatura de Gobierno, Lorena Osornio Elizondo.

También será la primera vez que participen siete candidatos en un debate, ya que para el debate de la primera elección a jefe de Gobierno en 1997, sólo lo integraron dos; en los de 2000 y 2006 estuvieron cinco en cada uno; y en el más reciente, de 2012, cuatro.

Para el debate de hoy participarán siete candidatos:

- Alejandra Barrales, de la coalición "Por la CDMX al Frente", conformada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC).

-Claudia Sheinbaum, de la coalición "Juntos Haremos Historia", en la que participan los partidos Morena, Encuentro Social y del Trabajo (PT).

-Lorena Osornio como independiente.

-Marco Rascón, por el Partido Humanista.

-Mariana Boy Tamborrell, por el Verde Ecologista de México (PVEM).

-Mikel Arriola, del Revolucionario Institucional (PRI).

-Purificación Carpinteyro, por Nueva Alianza.

SIGUIENTES DEBATES PUEDEN CAMBIAR

De acuerdo con la consejera electoral Carolina del Ángel, los próximos dos debates pueden ser diferentes, y se analiza abrirlos a preguntas elaboradas en redes sociales o con público presente, así como contar con dos moderadores.

Explicó que será una decisión que dependerá de los partidos políticos y el análisis que hagan luego de este primer debate.

Afirmó que no habrá presencia de público porque el foro de Canal 11 es pequeño y no se tomarán preguntas de redes sociales por el tema de los bots que pueda haber, pero no se descarta que haya preguntas del público.

El reto no está fácil, creemos que lo podemos superar. La meta es adecuarnos a nuevas necesidades sociales. Desde 2012, aunque suena cerca, estamos hablando de una diferencia abismal tecnológica; el reto no es sólo político, es tecnológico", concluyó. ?

