Maryl Streep revela que Dustin Huffman la abofeteó

La actriz habla de los abusos que sufrio por parte de su compañero de “Kramer vs kramer”

REDACCIÓN 03/01/2018 07:02 p.m.

La actriz confiesa que se sintió realmente golpeada en los primeros días de su carrera (FOTO TOMADA DE WEB)

Luego de que Mary Streep ganara su primer premio de la Academia por su interpretación en Kramer vs Kramer (1979), la reconocida actriz puso punto final a la incómoda relación que tuvo con su coestrella Dustin Hoffman

De acuerdo con Huffingtonpost, en una entrevista con The New York Times sobre su nuevo proyecto The Post y el reciente ajuste de cuentas por acoso y abuso sexual de Hollywood publicado este miércoles, Streep recordó un día en el set cuando Hoffman la abofeteó sin previo aviso mientras filmaba una escena.

"Esto es complicado porque cuando eres actor, en una escena tienes que sentirte libre. Estoy segura de que he lastimado inadvertidamente a personas en escenas físicas", dijo Streep. "Pero hay una cierta cantidad de perdón en eso. Era mi primera toma en mi primera película, y él sencillamente me abofeteó. Se puede ver en la película. Se excedió. Pero creo que estas cosas están siendo corregidas ahora. No están corregidas políticamente, están arregladas. Y lo van a estar porque la gente ya no las acepta. Y eso es algo bueno".

Un libro sobre la carrer de Maryl Streep en 2016 del biógrafo Michael Shulman, revela que el actor también se burló de ella por la muerte de su novio, el actor John Cazale, para provocar una reacción frente a la cámara. Streep aparentemente más tarde perdonó su comportamiento en el set después de que se disculpó.

Dustin Hoffmans se ha visto envuelto de multiples acusaciones de mala conducta sexual por parte de mujeres incluida una pasante en el plató de una película para televisión y una amiga de su hija, ambas adolescentes en ese momento.

Las cosas llegaron a un punto crítico en un panel liderado por John Oliver el mes pasado cuando el anfitrión enfrentó públicamente a Hoffman sobre las acusaciones.

Mientras Streep se niega a nombrar a otras personas que la maltrataron en la industria del cine, la actriz le dijo al Times que se sintió "realmente golpeada" en los primeros días de su carrera, cuando las drogas proliferaban en los platós.

"He experimentado cosas, sobre todo cuando era joven y bonita. Nadie viene a mí [ahora]. Así que no habría tenido eso más recientemente", dijo. "Pero en el pasado, cuando todo el mundo estaba consumiendo cocaína, había un montón de comportamiento [inexpresivo] que era inexcusable. Pero ahora que la gente es mayor y más sobria, tiene que haber perdón, y así me siento al respecto".

Creo que si el mundo continúa, tenemos que encontrar una manera de trabajar juntos, y saber que es mejor para los hombres si nos respetan profundamente como iguales, añadió

Si esto es lo poco que la actriz se atreve a revelar, deja mucho a la imaginación de lo que esconde la industria del entretenimiento.

