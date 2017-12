Eventos

Llega a México el The Simpson Day en 2018

Será un evento 100% familiar en donde conocerás en persona a las voces originales de tus personajes favoritos

REDACCIÓN 26/12/2017 04:21 p.m.

En The Simpson Day en CDMX 2018 encontrarás conferencias, bazar de coleccionables, juguetes y firma de autógrafos. (FOTO TOMADA DE WEB)

Es un bicho raro quien no ha visto al menos una vez en su vida un episodio de Los Simpson; si bien esta serie hace predicciones de la vida, no vieron que en un futuro no muy lejano, un pedacito de Springfield llegaría a la Ciudad de México.

De acuerdo con Donde Ir, el día de los Simpson es un evento dedicado a los fans, aún falta mucha información por confirmar pero hasta ahora se prevé que este día encontremos un bazar con artículos nuevos y de colección con más de 70 expositores. La mayoría de los productos se enfocará a los Simpson, pero también hallarás juguetes y coleccionables de otras líneas de juguetes importantes.

¿Dónde? Salón Principal del Deportivo SME Villa Coapa, ubicado a dos calles de Galerias Coapa y Bazar Pericoapa. Por confirmar.

¿Cuándo? Domingo 15 de Abril de 11:00 a 19:00.

¿Cuánto? Entrada libre.

La sorpresa de The Simpson Day en CDMX 2018 es que podrás conocer a varios de los actores principales de doblaje de la serie. Los confirmados hasta el momento son Gabriel Chavez "Mr. Burns", Hugo Nuñez "Nelson Muntz", y Bardo Miranda "Barney Gumble". Aún faltan algunos meses para esta maravillosa convención por lo tanto tendremos que esperar para confirmar si se unirán más personajes.

Además, encontrarás grupos en vivo de rock, ska, pop y cantantes de temas de caricaturas y videojuegos, podrás tomarte fotos en un área donde se montarán diversos fondos con pasajes de la serie como: Fachada del bar de Moe, La Sala de los Simpsons, El letrero de Monte Springfield, El pizarrón donde siempre castigan a Bart Simpson.

Tambien se espera que haya conferencias con invitados especiales, aun no se revelan los nombres de estas personas pero sin duda será un día épico para los fans de esta serie. Sigue atento a las noticias de este evento.

