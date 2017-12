Videos

Famosos que acapararon los reflectores en 2017 por sus pleitos con la prensa

Los mal entendidos entre farándula y medios de comunicación que terminaron en escandalo

REDACCIÓN 28/12/2017 06:18 p.m.

No te pierdas de estos vergonzosos pero divertidos mal entendidos de la farándula (FOTO ESPECIAL)

Entre que si los famosos no están de buenas o porque la prensa no sabe tratar como se debe a las personas, los problemas se dan y algunos reaccionan de manera exagerada.

De acuerdo con e-consulta, los famosos se sienten acosados y la prensa ignorada, una mala combinación que en ocasiones termina en escándalo.

Estos fueron los momentos mas incomodos entre famosos y la prensa del 2017

Rocky Martin sorprende a clientes de un café con sus pasos de baile

Eduardo Yáñez golpeó a un reportero

El problema que más revuelo causó entre un famoso y la prensa es el de Eduardo Yáñez, quien golpeó a un periodista de El Gordo y la Flaca.

LO DIJE HACE AÑOS Y HOY SE CONFIRMA EDUARDO YAÑEZ ES UN SER IRRACIONAL!! Mi solidaridad con el reportero de "El Gordo y la Flaca" pic.twitter.com/ETQRMMrgxp — Alejandro Zuñiga ?????? (@alejandrozradio) 11 de octubre de 2017

Eiza González ignoró a Jorge Zarza

Eiza González estuvo en México promocionando la película "Baby: El aprendiz del Crimen", sin embargo, durante su visita a las instalaciones del programa "Hechos AM", de TV Azteca, la actriz desairó al periodista Jorge Zarza.

Gloria Trevi enfurece

Preguntarle la edad a una mujer a veces resulta incómodo, pero mentir con el tema y además, revelar "su verdadera edad", fue algo que no soportó Gloria Trevi cuando acudió de invitada al programa ´Uforia Nation en Las Mañanas´ junto a los locutores Pancho Mercado y René Pineda, su entrevista iba de maravilla, entre risa y risa.

Las cosas fueron subiendo... pero al final la cantante dijo estar bromeando.

Ninel Conde abandona entrevista

Como parte del lanzamiento del tequila de Ninel Conde, la cantante fue entrevistada por "El Gordo y la Flaca"; sin embargo, los dejó a medias ya que se negó a dar declaraciones respecto a su ex Giovanni Medina.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Raúl de Molina insistió en hablar del problema legal que enfrenta la expareja por la custodia legal de su hijo, acción que el "Bombón Asesino" frenó al abandonar la entrevista.

"Todas esas cuestiones ya se están arreglando en donde se tienen que arreglar, no me voy a montar un circo a decirte aquí mil cosas, que podría hacerlo, pero no es el lugar correcto, el lugar correcto es en la corte como sería en Estados Unidos, o en los juzgados en México, eso ya se está haciendo y ustedes pronto van a tener explicaciones junto con mis abogados para que entiendan toda esta cuestión", dijo Ninel antes de cortar la entrevista.

Gomita... este año fue el foco de atención de muchos medios

Aracely Ordaz Campos, la famosa 'Gomita', conductora que salió del programa 'Sabadazo' ya se da sus "aires de grandeza" y se atrevió a decir que sí da entrevistas a otros medios que no sea Televisa la podían vetar.

Gomita publicó en forma de broma un clip donde dice: "No doy entrevistas a TV Azteca, verte para allá, no, no, me van a vetar".

Acusan a Chris Brown de golpear a un fotógrafo

Chris Brown fue acusado de haber golpeado a un fotógrafo. Luego de que el cantante ofreció a un espectáculo en Amalie Arena, Florida, posteriormente se dirigió a una fiesta en el club nocturno Aja Channelside. De acuerdo con informes, Brown y sus amigos llegaron al lugar a la 1 AM.

Aja Channelside cuenta con su propio fotógrafo, por lo que era de esperarse que llegara la hora de las fotografías; no obstante, el cantante se negó a ser retratado y aun así el fotógrafo disparó su cámara en su dirección. Cuando Chris se dio cuenta de que lo estaban fotografiando enfureció y se le fue directamente a los golpes.

Paulina Rubio y Gerardo Bazúa

Este año se publicó que la cantante Paulina Rubio y su actual pareja, Gerardo Bazúa, estarían enfrentado un nuevo pleito legal debido a la denuncia que presentó un paparazzo en su contra por agresión, de acuerdo al programa Ventaneando.

La famosa pareja recibió una demanda de Alfredo Tapanes en un juzgado de Miami, Florida, quien manifestó que Pau y Gerry lo atacaron mientras les tomaba fotografías durante el paseo que la pareja realizaba en el puente Venetian Causeway en Miami Beach, en 2013, según la emisión televisiva.

Kate del Castillo y 'El Chapo'

Kate del Castillo estaba promocionando "Ingobernable" y los periodistas Vicky Dávila y Julio Sánchez de la W Radio de Colombia la entrevistaron, todo iba bien hasta que la locutora hizo una pregunta acerca de la película del ´Chapo´ que incomodó a Kate.

"Y a propósito de lo que usted acaba de decir me gustaría saber: ¿cuál es su opinión sobre ´el Chapo´ Guzmán, tiene claro que es un delincuente, que ha hecho tanto daño, que acabó con tantas vidas, que mató tanta gente. Hoy lo tiene claro... Tiene claro que es un bandido?", la cuestionaron.

A lo que la actriz respondió que eso siempre lo ha tenido muy claro y por esa razón ella cree que es importante contar la historia de ese personaje tan polémico.

La entrevistadora continuó con preguntas que molestaban a la actriz, incluso entre ellas empezaron a interrumpirse, al punto que Kate le dijo: ¿Por qué piensas que será una apología a un delincuente? Me parece hasta ridícula tu pregunta porque, finalmente... primero escúchame tú".

Los ataques entre ambas siguieron hasta que Julio Sánchez las interrumpió con una broma para tratar de calmar los ánimos entre las dos.

Maluma abandona entrevista

Al parfecer Maluma no sabe comportarse en entrevistas, y es que en entrevista optó por hacerse el ofendido y pasar a retirarse.

Resulta que el colombiano fue entrevistado por Tony Dandrades, un reportero de Univisión que inevitablemente le preguntó si esperaba generar tanta controversia con el tema "4 babys", cuestionamiento que Maluma no supo cómo responder y terminó evadiendo: "Es que yo creo que vinimos a hacer una entrevista sobre lo de Pipe ¿no?", dijo.

El actor Juan Diego Covarrubias

La reportera de espectáculos de 'Vivalavi internacional', María Luisa Valdés, mejor conocida como ´Magüicha´, en plena entrevista al actor Juan Diego Covarrubias, tuvo un descuido que enfureció al actor y abandonó la entrevista.

Todo comenzó cuando ´Magüicha´ confundió el nombre de Juan Diego y lo llamó Juan Carlos, detonando gran molestia del actor que sin dudarlo abandonó el set en el que se encontraban.

"Amigos de Vivalavi Internacional estamos con Juan Carlos Covarrubias, ¿cómo estás?", le dijo María Luisa a Juan Diego, quien inmediatamente gritó: ¡Corte! Porque si no te sabes mi nombre, ¿cómo va a seguir la entrevista? No me llamo Juan Carlos, con permiso" y se levantó del lugar dejando sorprendida a la reportera quien lo tachó de ´disque caballero´.

Lilí Brillanti pasa la navidad más triste en el funeral

an