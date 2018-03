DONACIONES

En 90 minutos, Edomex quitó terreno a Tecnológico para darlo al Teletón

El gobierno del estado entregó 10 mil metros cuadrados del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec en un proceso fast track realizado en 2011

PARIS ALEJANDRO SALAZAR 26/03/2018 08:42 p.m.

En 90 minutos el gobierno del estado de México le quitó un terreno de 10 mil metros cuadrados al Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE) para luego entregarlo a la Fundación Teletón, a pesar de la oposición de un grupo de académicos.

El 3 de diciembre de 2011 durante la transmisión del Teletón, con una sonrisa el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, anunció la "donación" de un terreno en el municipio de Ecatepec para la construcción del primer Centro de Autismo.

Lo que no dijo el mandatario estatal fue que para ceder el predio a favor del Teletón le quitaron el terreno al Tecnológico de Ecatepec y se tuvo que modificar el plan de desarrollo de la institución.

Otro detalle que omitió Ávila Villegas, hoy vicecoordinador de la campaña de José Antonio Meade, es que la Fundación Teletón le pidió al gobierno del estado de México el terreno en Ecatepec para el Centro de Autismo Teletón y que con celeridad se le entregó a través de un decreto.

La Silla Rota tiene una copia del oficio firmado por Rossana Corona Romo, apoderada general de la Fundación Teletón México A. C. de fecha 27 de septiembre de 2011 en el que solicita un terrero de 10 mil metros cuadrados al Tecnológico de Ecatepec, sólo 12 días después de que Eruviel Ávila rindiera protesta como gobernador.

"(...) por mi conducto, Fundación Teletón hace una solicitud formal a la Junta de Gobierno del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, para otorgarnos en donación un terreno de 10,000 mts2 en el municipio de Ecatepec, para el establecimiento del Centro Autismo Teletón Estados de México", expone el documento.

A pesar de que el documento tiene fecha de 27 de septiembre de 2011, el oficio se recibió el 16 de noviembre a las 9:33 horas en la dirección del Tecnológico de Ecatepec.

Casi 90 minutos después, a las 11:00 horas en la Sala de Juntas del TESE se realizó la Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva para abordar la solicitud del Teletón como único punto de la orden del día: "Cesión de una hectárea de terreno de la Institución a la Fundación Teletón A.C.".

La Junta Directiva estuvo encabezada por Ernesto Millán Juárez, por el entonces subsecretario de Educación Media Superior y Superior en el estado de México – y desde septiembre de 2012 fue secretario particular del entonces gobernador Ávila Villegas-, quien acudió en representación del Raymundo Martínez Carvajal, en ese momento secretario de Educación, y quien era el presidente de la Junta de Administración.

Ernesto Millán Juárez mencionó la petición hecha vía oficio de la apoderada general de la Fundación Teletón y la intención de establecer un Centro de Autismo en Ecatepec "en razón de su ubicación geografía" y que la donación se hiciera a "título gratuito".

El doctor Rubén Jaime Barajas Vásquez, secretario de la Junta Directiva, recordó que años atrás el Tecnológico de Ecatepec se vio afectado en su propiedad por la donación que se le hizo a la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, así como una fracción del terrero que se entregó en comodato para la construcción del Centro Cultural y Recreativo.

Señaló "que no se le hace justo que se siga afectando el patrimonio de la institución, porque esto lo estaría limitando en su crecimiento en cuanto a su Plan de Desarrollo, pidió que se valoren otros espacios en el municipio como el inmueble ubicado en la 30-30, así como el inmueble ubicado en la hoy Plaza Las Américas, así como otros espacios con los que cuenta el municipio".

El ingeniero Ángel Rafael Quevedo Camacho, vocal de la Junta Directiva y director de Institutos Tecnológicos Descentralizados, expuso que el órgano colegiado no tenía facultades para la desincorporación del terreno a favor de la Fundación Teletón y que "los miembros de la Junta Directiva tienen la obligación de velar por los intereses y bienes del Tecnológico, y no estar autorizando desincorporaciones de los mismos".

Ernesto Millán Juárez respondió que la fracción de terreno era para una "obra de caridad" y solicitó la anuencia para la desincorporación de bien inmueble.

Por su parte, Rubén Jaime Barajas Vásquez demandó reconsiderar otro espacio en el municipio para no afectar el inmueble del TESE.

Ángel Rafael Quevedo Camacho argumentó que el gobierno del estado de México tiene la obligación de llevar a cabo el Plan de Desarrollo de la institución y no solicitar la desincorporación de bienes, pidió que se revisara y se definiera en otra sesión.

Como respuesta, Ernesto Millán Juárez les dijo que si se necesitaba la modificación del Plan de Desarrollo se haría, pero se tenía que hacer la donación, después consultó "si había algún otro comentario".

Se aprobó por mayoría la desincorporación de 10 mil metros cuadrados del Tecnológico de Ecatepec al Teletón, lo que quedó asentado en el Acuerdo TES-033-002. A las 13:20 horas terminó la sesión extraordinaria.

El 25 de noviembre de 2011, es decir nueve días después, se publicó en la Gaceta de Gobierno el Decreto 381 en el que se informa que "se desincorpora del patrimonio del Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec un área de 10,000.00 metros cuadrados, que forman parte de la superficie del lote uno ubicado en la calle Carlos Hank González, manzana 27 esquina Valle de Mayo, colonia Valle de Anáhuac, Municipio de Ecatepec de Morelos, México, con una superficie de 233,133,354 metros cuadrados, en el que se encuentran las del referido organismo".

En otro artículo del decreto "se autoriza al Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec a donar a título gratuito a favor de la Fundación Teletón A.C. una superficie de 10,000 metros cuadrados (...) para ser destinada a la construcción y operación del Centro de Autismo Teletón, en el Municipio de Ecatepec de Morelos, México".

El decreto lo firmó Ávila Villegas, y el entonces secretario General de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez.

Ocho días después y con sólo 79 días como gobernador, el 3 de diciembre de 2011, Eruviel Ávila Villegas anunció la donación del terreno para el Centro de Autismo Teletón, la cual se consumó en menos de 17 días a partir de una solicitud de la Fundación Teletón.

Al respecto, Manuel Fuentes, doctor en Derecho y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana indicó que esta supuesta donación "transgrede los principios fundamentales de la Constitución, en la cuestión de que todo órgano del Estado debe asumir directamente las responsabilidades para la población".

"El objetivo debe ser fortalecer al DIF, no entregar recursos como se está haciendo. Porque cuando un ente privado no responde, las personas no tiene la manera de una reclamación formal. En cambio, si el Estado lo hace, los ciudadanos tienen mejores elementos de protección", afirmó el académico de la UAM Azcapotzalco.

Gabriel Sosa Plata, académico de la UAM-Xochimilco y analista de medios de comunicación, señaló que los cuantiosos recursos públicos destinados al Teletón funcionan más "como una estrategia de promoción o propaganda, que como un verdadero compromiso hacia las personas con discapacidad".

Expuso que no está mal que existan proyectos como el Teletón, lo que no es ético es que "los recursos de la sociedad se desvíen a la iniciativa privada y no al diseño e implementación de políticas públicas para las personas con discapacidad".

