6 tips para evitar ser víctima del "carding", la nueva estafa a tarjetas de crédito y débito

Con el uso de nuevas tecnologías, llegan nuevas formas de estafar a cuentahabientes de las distintas entidades financieras, tal como lo hace la práctica denominada "carding", la cual consiste en realizar pagos con tu información bancaria, de los que podrías no darte cuenta, o bien, identificarlos com pagos no reconocidos.

Ejemplo de ello es la compra de boletos de avión, estadías en hoteles o el pago de plataformas de streaming.

De acuerdo con lo informado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el proceso de este nuevo tipo de estafa es generar de manera aleatoria con un software especializado la fecha de expiración de tu tarjeta, sea de crédito o débito, así como el código de seguridad.

A continuación, te presentamos 6 tips para evitar ser víctima del "carding":

No pierdas de vista tu tarjeta cuando pagues en algún establecimiento, al igual, de que no debes dejar que el cajero u operador ingrese tu código de seguridad o CVV -el número de tres dígitos al reverso del plástico- para completar la transacción.

No uses computadoras o redes públicas de internet al momento de realizar una compra en línea. En adición, cerciórate de que la página web desde la que pretendes comprar sea segura, identificar el inicio "https" de la liga, así como un candado cerrado en la barra de dirección, te ayudarán a verificar la seguridad del dominio.

Monitorea constantemente tu estado de cuenta. Al hacerlo será fácil que identifiques los pagos no reconocidos que se realicen con tu cuenta, en caso de existir. De ser así, lo recomendable es contactar de inmediato al banco al que te afilias para aclarar los aspectos que te generen dudas, además de que podrás solicitar la devolución o cancelación de la transacción.

La Condusef también recomienda activar las alertas de movimientos a través de la aplicación móvil del banco para smarthphones.

Levanta un acta de denuncia ante el Ministerio Público, aún cuando se haya efectuado la devolución por parte del banco.

Acercarte a la Condusef también en caso de necesitar asesoría y orientación, es un movimiento recomendable para saber qué hacer en caso de ser víctima de "carding".

