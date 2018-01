300 celebridades de Hollywood lanzan iniciativa contra el acoso sexual

REDACCIÓN 02/01/2018 06:48 p.m.

Para iniciar el año erradicando problemas, este lunes primero de enero del 2018, mujeres de Hollywood se unieron en una iniciativa para combatir el acoso sexual generalizado en la industria del entretenimiento, así como en otros empleos en todo Estado Unidos.

De acuerdo con Huffingtonpost, decenas de actrices como Maryl Streep, Cate Blanchet, Jennifer Lawrence y Emma Thompson, además de escritoras, directoras, agentes y ejecutivas se sumaron al plan "Time´s up", una iniciativa que busca recaudar un fondo de defensa legal de 15 millones de dólares para proporcionar apoyo legal subsidiado a mujeres y hombres que han sido sexualmente hostigados, agredidos o abusados en su lugar de trabajo.

"Con demasiada frecuencia, el acoso persiste porque los perpetradores y los empleadores nunca enfrentan ninguna consecuencia", expresaron sus promotoras en una carta abierta publicada en el sitio web del grupo, así como en un anuncio de página entera en The New York Times y en el diario en español La Opinión.

Traducido como "Se acabó el tiempo", Time´s up también pide más mujeres en puestos de poder y liderazgo, así como igualdad de beneficios, oportunidades, remuneración y representación, e insta a los medios a centrar la atención en los casos de abuso en "mercados menos glamorosos y valorados".

I stand with ALL WOMEN across every industry to say #TIMESUP on abuse, harassment, marginalization and underrepresentation. Join me! Sign the statement of solidarity & donate to the @TIMESUPNW Legal Defense Fund: https://t.co/7FofMhTaUJ pic.twitter.com/vEB3jYCRgD