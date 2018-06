ÚLTIMO MES DE CAMPAÑA

25 frases de AMLO, a 25 días de la elección

Aquí 25 frases de AMLO que han marcado el tercer intento del tabasqueño por llegar a Palacio Nacional

ALBERTO OAXACA 06/06/2018 11:01 a.m.

En campaña en Ciudad de México (Cuartoscuro/Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- Era 2 de abril de 2005. En una reunión con su gabinete de seguridad el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal le pidió a su primer círculo –entre quienes aún se contaba Jesús Zambrano– que no hubiera "ni tristeza, ni enojo" por el proceso de desafuero en su contra y acompañó aquella sentencia con una frase "la política es actuación, es teatro también".

Como en aquel tiempo, durante los 66 días de campaña por la Presidencia que han transcurrido, el tabasqueño ha acuñado frases que marcan su tercer intento por llegar al poder.

Envueltas en ironía, humor y molestia, las máximas del puntero en las encuestas durante la campaña han conectado con el electorado que se las celebra a punta de aplausos, arengas, rechiflas y silencios de indignación.

A 25 días de la elección, aquí 25 frases de AMLO que han marcado el tercer intento de Andrés Manuel por llegar a Palacio Nacional, dignas del escenario político.

1. "Tengo una ambición legítima: quiero pasar a la historia como un buen presidente", Zapotlán el Grande, Jalisco. Sábado 19 de mayo.

2. "Es pura fantochería, el utilizar los aviones, los helicópteros (...) yo no voy a subir a ese avión, yo no voy a ofender al pueblo de México", Ciudad de México. Lunes 9 de abril.

3. "Vamos a construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía para resolver el problema de saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México, dicho de otra forma y con más claridad: se suspenderá la construcción del Nuevo Aeropuerto en el lago de Texcoco", Ciudad Juárez, Chihuahua. Domingo 1 de abril.

4. "Ya ven que Trump es muy presumido, pues no tiene un avión como el de Peña, que costó siete mil 500 millones de pesos. Ya le mandé ofrecer a Donald Trump", Ciudad de México. domingo 22 de abril.

5. "Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país", Ciudad Altamirano, Guerrero. Sábado 3 de junio.

6. "Me canso ganso que vamos a acabar con la corrupción", San Juan del Río, Querétaro. Jueves 10 de mayo.

De gira en Apizaco, Tlaxcala (Cuartoscuro)

7. "Aunque se trate de mis compañeros de lucha los que llevan conmigo 40 años luchando, aunque se trate de mis familiares, el que cometa un acto de ilegalidad de corrupción será castigado", Zacapu, Michoacán, Jueves 31 de mayo.

8. "(Los ministros de la SCJN) están ahí nada más, con todo respeto, de alcahuetes de la mafia del poder ¿Saben en Actopan que haya resuelto algo la Suprema Corte de Justicia en los últimos tiempos en favor del pueblo de México? ¡Nada!", Actopan, Hidalgo. Lunes 4 de junio.

9. "Si bajar el sueldo de los de arriba y subir el sueldo de los de abajo es ser populista... que me apunten en la lista", Ciudad de México. Jueves 24 de mayo.

10. "No voy a vivir en Los Pinos, van a cambiar las cosas, no voy a vivir en una mansión; voy seguir viviendo en mi casa, que es casa de ustedes, no voy a ir a vivir a esa casa que está embrujada, ahí espantan, sale el chupacabras", Miahutlán, Oaxaca. Sábado 12 de mayo.

11. "Vamos a cortar el copete de privilegios, le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno... es un gobierno mantenido y bueno para nada", Valle de Santiago, Guanajuato. Viernes 1 de junio.

12. "Nunca se había ofendido tanto a los maestros como en este gobierno, los han ofendido... los han humillado", Tula, Hidalgo. Miércoles 9 de mayo.

De gira en Hidalgo (Cuartoscuro)

13. "Desde hace 60 años no hay un presidente de la república de Veracruz desde don Adolfo Ruiz Cortines ahora va a haber un presidente de la república choco-jarocho", Cosamaloapan, Veracruz. Domingo 13 de mayo.

14. "Compran los votos por 500 pesos, mil pesos, dos mil pesos; entregan despensas, frijol con gorgojo. Láminas de zinc, láminas de cartón, tinacos... pollo, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, cerdos, marranos: eso es lo que son, sinvergüenzas corruptos", Atlacomulco, Estado de México. Lunes 28 de mayo.

15. "Estoy bien me siento muy bien, me hacen esto electrocardiogramas y estoy al cien, a veces voy al béisbol y estoy macaneando como si nada. Ando muy bien de salud gracias a la ciencia y al creador", Huajuapan de León, Oaxaca. Viernes 18 de mayo.

16. "Ese programa (Pensión a los adultos mayores) salió de esta cabeza y de este corazón, y luego lo copiaron mal porque hasta ahora Meade está hablando de que va a aumentar al doble (la pensión). ¿Por qué no lo hizo cuando fue secretario de Hacienda?", Acámbaro, Guanajuato. Miércoles 16 de mayo.

17. "Becarios sí, sicarios no", Lagos de Moreno, Jalisco. Domingo 8 de abril.

18. "Lo que se recomienda (Vicente) Fox, que se agarre la matraca que ayude a Meade que ayude a Anaya porque vamos a ganar y ya no le vamos a dar la pensión de cinco millones de pesos mensuales", Valle de Santiago, Guanajuato. Viernes 1 de junio.

De gira en Xalapa (Cuartoscuro)

19. "El gobierno no va a estar al servicio de unos cuántos. Se va a separar al poder económico del poder político porque ahora el gobierno es un comité al servicio de una minoría rapaz. El gobierno no representa al pueblo", Ciudad de México. Miércoles 2 de mayo.

20. "Ellos tienen ya que preparase sociológicamente, los de la mafia del poder porque ya no van a poder robar se va a acabar la robadera y ya no van a tener el privilegio de mandar", Ciudad de México. Miércoles 2 de mayo.

21. "(Germán Larrea) tiene mucho dinero pero poco corazón, poco humanismo, no invirtió para desenterrar los cuerpos de los Mineros (de Pasta de Conchos)", Poza Rica, Veracruz. Martes 29 de mayo.

22. "A pesar de todo le digo a Germán Larrea que no le guardo ningún rencor que yo no odio a nadie yo soy partidario del Amor y del perdón", Poza Rica, Veracruz. Martes 29 de mayo.

23. "Se aclararon todas las dudas se limaron asperezas y se estableció un compromiso de trabajar juntos en el caso de que el pueblo de México decida que yo sea presidente de la república", Ciudad de México. Martes 5 de junio.

24. "Lo quiera o no lo quiera, la mafia va pa´ afuera", San Luis Río Colorado. Lunes 16 de abril.

25. "Este arroz ya se coció", Zacatelco, Tlaxcala. Martes 5 de junio.

