Estos mellizos nacieron en años distintos

REDACCIÓN 03/01/2018 01:12 p.m.

Una joven madre de California dio a luz a los mellizos Joaquín Jr y Aitana de Jesús, con la peculiaridad de que uno nació el 31 de diciembre de 2016 y otro el 1 de enero de 2018.

El nacimiento de los hijos de María Esperanza Flores Ríos estaba programado para fines de enero, pero los bebés decidieron adelantar su llegada al mundo.

Joaquín Jr. nació dos minutos antes de terminar el año, y 18 minutos más tarde Aitana en el Delano Regional Medical Center, en el condado de Kern, al norte de Los Ángeles.

Los mellizos podrán celebrar sus cumpleaños en diferentes fechas o ser separados en alguna instancia escolar u otra institución por ser de diferente año.

El doctor Seyed Tamjidi, que atendió a la madre, aseguró que en sus 35 años de práctica no había visto un nacimiento como este.

Twins born just 18 minutes apart but in different years https://t.co/Itrpi92Sv8 pic.twitter.com/WMtTO3kt8Y