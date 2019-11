13 pasos para que tú, amiga, reconozcas la violencia digital de la que eres víctima

Se cree que porque pasa en el mundo digital no es de riesgo, ¡pero sí lo es! Cada vez la violencia digital se apodera de nuestros espacios. No porque que esté en la nube no existe, solo es otro espacio en el que cohabitamos.

Para las feministas es importante reconocer la violencia, por ello Luchadoras junto con Social TIC y la Asociación por el Progreso de las Comunicaciones elaboraron una tipología de 13 formas de agresión contra las mujeres en la red.

1. Acceso o control no autorizado: ataques o restricción de acceso a las cuentas o dispositivos de una persona.

2. Control y manipulación de la información: Robo, obtención, pérdida de control o modificación de información no consentida.

3. Suplantación y robo de identidad: Uso o falsificación de la identidad de una persona sin su consentimiento.

4. Monitoreo y acecho (stalkear): vigilancia constante a la vida en línea de una persona.

5. Expresiones discriminatorias: Discurso contra mujeres y personas no binarias que refleja patrones culturales machistas basados en roles tradicionales.

6. Acoso: Conductas de carácter reiterado y no solicitado que resultan molestas, perturbadoras o intimidades.

7. Amenazas: Contenidos violentes, lascivos o agresivos que manifiestan una intención de daño a alguien, a sus seres queridos o bienes.

8. Difusión de información personal o íntima: Compartir o publicar sin consentimiento algún tipo de información, datos o información privada que afecte a una persona.

9. Extorsión: Obligar a una persona a seguir la voluntad o peticiones de un tercero por poseer algo de valor para ella como puede ser información personal.

10. Desprestigio: Descalificación de la trayectoria, credibilidad o imagen pública de una persona a través de la exposición de información falsa, manipulada o fuera de contexto.

11. Abuso sexual relacionado con la tecnología: Ejercicio de poder sobre una persona a partir de la explotación sexual de su imagen y/o cuerpo contra su voluntad, puede implicar la obtención de un beneficio lucrativo o de otro tipo.

12. Afectaciones a canales de expresión: Tácticas o acciones deliberadas para tirar y dejar fuera de circulación canales de comunicación o expresión de una persona o un grupo.

13. Omisiones por parte de actores con poder regulatorio: Falta de interés, reconocimiento, acción o menosprecio por parte de las autoridades, intermediarios de internet instituciones o comunidades que pueden regular, solucionar o sancionar violencia en línea.

Si quieres denunciar violencia cibernética puedes acudir a:

Policía Cibernética de la Comisión Nacional de Seguridad: al número telefónico 088, el cual opera las 24 horas del día, los 365 días del año. También puedes realizar denuncias a través de la cuenta de Twitter @CEAC_CNS, el correo ceac@cns.gob.mx, y de la aplicación PF Móvil, disponible para todas las plataformas de telefonía celular.

Policía Cibernética en la Ciudad de México: policia.cibernetica@ssp.df.gob.mx @UCS_CDMX #CiberneticaCDMX

Además, es importante saber que existen mecanismos de denuncia que tienen las redes sociales. Te dejamos unos tutoriales y ligas que te pueden guiar para denunciar o reportar agresiones y actos de ciber acoso en las siguientes redes sociales: