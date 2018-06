Lista Forbes

Las 100 Mujeres Más Poderosas de México: Eiza, Carla, Natalia y más en la lista

La revista Forbes presentó su edición de junio, con la lista de las 100 mujeres mexicanas con más poder en varios ámbitos

REDACCIÓN 19/06/2018 07:45 p.m.

En la lista de las 100 Mujeres Más Poderosas de México, destacan algunas artistas como Eiza González, Carla Morrison, Natalia Lafourcade, Martha Debayle y más (FOTO ESPECIAL)

La revista Forbes presenta, en su edición de junio, el listado de un ejercicio que busca destacar el trabajo y las ideas de las mexicanas que logran estampar su sello en la transformación del país. Y dentro del conteo de las 100 mujeres más poderosas de México se encuentran las artistas como Eiza González, Carla Morrison y Natalia Lafourcade.

La selección editorial no es un ranking, no existen posiciones, se trata de un listado que reconoce el liderazgo. Desde su trinchera, cada una de las 100 mujeres más poderosas de México Forbes 2018 empuja para que el país siga adelante.

Forbes asegura que estas mujeres transforman, desarrollan, impulsan e inspiran a otras mujeres, las convencen de que pueden vencer todos los obstáculos y que tienen la capacidad de cumplir lo que se propongan.

"Muchísimas gracias a Forbes México por hacerme parte de esta lista. Justo ayer fui parte de un panel de Mujeres poderosas y unidas acá en Cannes en el Festival de Creatividad de Cannes Lions en Francia y tenía mis ojos llorosos de ver a tantas mujeres fuertes haciendo una gran diferencia y uniéndose de una manera impresionante...", comentó Carla Morrison.

Empresarias, youtubers, comunicadoras, cantantes, activistas, deportistas, estudiantes, científicas y más, fueron incluidas en la lista de las mujeres más poderosas.

ESTA ES PARTE DE LA LISTA DE LAS 100 MUJERES MÁS PODEROSAS EN MÉXICO:

Natalia Lafourcade, compositora y cantante

Gracias @gucci por tan hermoso vestido y gracias @eliukdelatorre por tan bonitas fotos que tomaste en nuestro concierto de ayer. Fue una noche realmente bella. ???????? Una publicación compartida de Natalia Lafourcade (@natalialafourcade) el 28 Oct, 2017 a las 5:19 PDT

No sé si sea rebelde. tal vez sí. soy una artista y constantemente he trabajado con aquello que me inquieta hacer, con mis corazonadas, con eso que me da ganas de experimentar y no estancarme en el mismo espacio. Natalia apoya a la organización TECHO anteriormente conocida como Un Techo para mi País, una ONG destinada a la construcción de viviendas para gente de bajos recursos.

Eiza González, actriz

Pin up girl?? Graced by @amyoresman @bridgetbragerhair @anitapatrickson ?? Una publicación compartida de Eiza (@eizagonzalez) el 13 Abr, 2018 a las 12:34 PDT

La sonorense pasó de tener protagónicos en la tv mexicana, a ser actriz de Hollywood. Su año de mayor éxito fue 2017, pues dio vida a Mónica Castello, uno de los papeles principales de la película Baby Driver, en la que compartió créditos con Jon Bernthal, Jamie Foxx y Jon Hamm. La película recaudó 226 mdd y le valió ser invitada como presentadora a los Oscar. Este año la actriz integrará la plantilla de la cinta The Women of Marwen, dirigida por Robert Zemeckis.

Carla Morrison, cantante

No saben lo emocionada y agradecida que me siento!... ???????? La gran revista FORBES tendrá un maravilloso evento, al cual me invitaron a ser parte y es de su MÁSTER CLASS de 30 PROMESAS DE LOS NEGOCIOS 2018 de Mexico, este próximo 13 de Marzo en el Westin Santa Fe en Ciudad de México. Todos los detalles los pueden encontrar en Forbes.com.mx donde también estará ahí el link de streaming de todo el evento e increíbles participantes y si quieren saber más detalles específicos, entren a 30promesas.com y ahí encontrarán la agenda completa de los 30 emprendedores que estaremos compartiendo experiencias, consejos, trayectorias e historias de cómo salir adelante, cuando tienes el motor súper prendido para sacar adelante tus sueños! No saben lo feliz que me siento, que honor que sueño y se que mucho de esto se lo debo a una gran amiga que cree tanto en mi, como mujer, como artista y como empresaria independiente: Olga Segura y el gran equipó FORBES ?????? Gracias por pensar en mi, por incluirme y compartir este GRAN espacio conmigo! Ahí nos vemos! #FORBES #30promesasforbes Una publicación compartida de Carla Morrison (@carlitamorrison) el 7 Mar, 2018 a las 8:26 PST

La cantante de Tecate dice no haber permitido nunca que la discriminación sufrida por ser mujer la disuadiera de conseguir su sueño. Empezó despuntando en una banda de covers, en la que era la única del grupo que no cobraba. De ahí, su carrera despegó hasta publicar sus propios discos. Dos de ellos, Déjenme llorar y Amor supremo, le dieron tres premios Grammy Latino. Junto con su actividad musical, en 2017 Carla Morrison participó en TEDx Tlalpan y debutó como actriz en Ana María in Novela Land.

Regina Orozco, cantante

@ghelguera mi Gus, cada vez que me pongo alguna joya maravillosa que has creado , de verdad, pero DE VERDAD, me siento una reina! Gracias por tu arte y tu generosidad !!!!! Una publicación compartida de Regina Orozco (@reginaorozcooficial) el 26 Oct, 2017 a las 10:04 PDT

Nunca cancelen una función, porque no saben quién estará en el público que pueda abrirles una puerta. Además, de actriz, Regina Orozco es soprano y una de la voces más emblemáticas de la música en la escena nacional contemporánea.

Mariana Treviño, actriz

Esta mexicana nacida en Monterrey, Nuevo León, ha destacado por su papel de Isabel Iglesias, en la serie Club de Cuervos, producida por Netflix; y por su rol protagónico en la película Cómo cortar a tu patán, dirigida por Gabriela Tagliavini. También ha participado en obras de teatro y otras series de televisión. Empezó su carrera actoral en 1990, en la Escuela Superior de Música y Danza en el INBA, con la carrera de Danza Contemporánea. También estudió la carrera de Lengua y Literatura Modernas Inglesas en la UNAM.

Martha Debayle, emprendedora y comunicadora

The BIG 50 Sept 27, 1967 50 es solo un número. Cumplir un año más, llegar a más de la mitad de una vida es siempre un gran logro y motivo de profunda celebración. Porque estamos vivos, porque estamos aquí, porque estamos bien. Esta es una larga carrera que no es contra nadie más que uno mismo. Y un año más, es un año más de grandes aprendizajes, pero de grandísimas alegrías. De lecciones, pero de carcajadas interminables. De amor, pero de agradecimiento a todo lo que nos pasa pero también de todo lo que no nos ha pasado, entendiendo profundamente que lo que hemos vivido es siempre para nosotros; una experiencia, que si bien estudiada, nos ha permitido convertirnos en personas más pulidas, y sabias, y conscientes, y compasivas, con los demás pero sobre todo con uno mismo. Para eso seguimos estando un año más en este mundo, para seguir estudiando, aprendiendo y cumpliendo el propósito de nuestra existencia que siempre, siempre es más grande que uno mismo. La posibilidad de seguir dándonos a los demás, al servicio, a tocar el alma de quienes nos rodean. Y cada arruga, cada marca de nuestro paso por esta vida, es un increíble recordatorio de nuestra experiencia. El accidente del cuál nos salvamos, los hijos que parimos, hasta todas las sonrisas que hemos repartido y que han quedado en las esquinas de nuestros ojos. Estas últimas dos semanas han sido un gran recodatorio de lo frágil que es la vida y de como cambia de un minuto a otro. Hoy, miremos a nuestro alrededor. Apreciemos lo que sí tenemos. Nada, será igual el año entrante. Feliz cumpleaños a todos, sea el suyo o no, simplemente porque hoy estamos aquí. #50thbirthday Portrait @olgalaris Make Up @chentechapitas Una publicación compartida de Martha Debayle (@marthadebayle) el 27 Sep, 2017 a las 6:27 PDT

"En momentos de crisis te sientes muy sola, pero mi abuela me dijo que no era ni la primera ni la última en pasar por ellos. Pensé: ´si tantas mujeres han salido adelante, ¿por qué yo no?", afirma Debayle, una de las figuras más respetadas y seguidas en los medios de comunicación en México y una emprendedora que ha construido un próspero negocio editorial.

Elisa Carrillo, primera bailarina de la ópera de Berlín

Inició sus estudios de danza clásica a la edad de seis años para después ingresar a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del INBA. Estudió en The English National Ballet School, en Londres, Inglaterra, y continuó su carrera en Alemania donde fue considerada por el público y la crítica como la nueva estrella de la Ópera de Berlín. Recientemente presentó el

Patricia Riggen, directora de cine

Es originaria de Guadalajara, Jalisco. En su labor, destacan la multipremiada película Los 33 (drama inspirado en el accidente de 32 mineros chilenos y uno boliviano), y La misma luna (película independiente que recaudó 23 millones de dólares con un presupuesto de 500,000 dólares). A lo largo de su carrera, Patricia ha recibido premios como el de Mejor Directora en dos ocasiones por la Imagen Foundation Awards (2016 y 2012) y el Truly Moving Picture Award por Heartland Film (2015).

Adriana Barraza, actriz

Estoy muy orgullosa de ser mujer mexicana porque, al lugar al que voy, siempre me ha tocado que reconozcan nuestro trabajo, nuestra capacidad creativa. Siempre he sido bien recibida en el mundo.

