El perturbador secreto que oculta el #10YearChallenge, tus fotos ahora podrían estar en una base de datos

El reto del momento es el #10YearChallenge que ha generado euforia tanto en Faceboock como en Instagram, pero este fenómeno viral que podría ocultar un secreto oscuro o al menos así lo dice Kate O’Neal, redactora del portal de Wired.

Kate realizó una publicación en Twitter en donde dice que quizá hace unos años ella misma se hubiera unido al reto de #10YearChallenge pero que ahora cree que es una manera de actualizar la base de datos de rostros para ayudar a inteligencias artificiales a reconocer los cambios que presentan las personas con el paso de los años.

Con un tono un tanto conspirativo, Kate hizo una larga serie de tweet que empiezan con el siguiente:

“Yo hace 10 años: Probablemente hubiera jugado con el meme de la foto de envejecimiento que está circulando en Facebook e Instagram.

Yo ahora: Reflexiono como es que toda esta información puede ser minada para entrenar los algoritmos de reconocimiento facial en la progresión de la edad y el reconocimiento de la edad.

Me 10 years ago: probably would have played along with the profile picture aging meme going around on Facebook and Instagram

Me now: ponders how all this data could be mined to train facial recognition algorithms on age progression and age recognition